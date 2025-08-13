Aðstoðar Matthías hjá Val

Hallgrímur Heimisson, yfirþjálfari yngri flokka og þjálfari 3. flokks karla hjá Val, hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari kvennaliðs félagsins og verður hann Matthíasi Guðmundssyni til halds og trausts.
Kristján Guðmundsson lét af störfum sem meðþjálfari Matthíasar um mánaðamótin og verður Matthías áfram aðalþjálfari og með Hallgrím sér við hlið.
Hallgrímur er sonur Heimis Hallgrímssonar, fyrrverandi landsliðsþjálfara Íslands og núverandi landsliðþjálfara Írlands.
Hallgrímur er á hliðarlínunni hjá Val í leiknum við Stjörnuna, sem hófst klukkan 18.