Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir, leikmaður Stjörnunnar í bestu deild kvenna, skoraði tvö mörk í 4:2 tapi gegn Val í kvöld. Úlfa Dís, sem átti mjög góðan leik, var svekkt með tapið þrátt fyrir að hafa sjálf átt góðan leik. Hún hafði þetta að segja spurð hvað hafi kostað Stjörnuna sigurinn í kvöld.
„Já, ég er mjög svekkt. Þetta eru mjög jöfn lið að eigast við og í kvöld endaði þetta þeirra megin. Þær mættu okkur mjög vel og við áttum bara ekki svör við þeirra leik í seinni hálfleik. Við gerðum okkar besta en það skilaði bara ekki þeirri niðurstöðu sem við vildum í kvöld.“
Þið farið með 2:1 forskot inn í hálfleikinn í kvöld en Valskonur snúa dæminu við og finna 4:2 sigur í seinni hálfleik. Ef þú berð þessa tvo hálfleiki saman, í hverju felst munurinn milli liðanna?
„Þessi leikur byrjaði frekar skríngilega. Það var eins og bæði lið væru smá stressuð og væru að finna taktinn. Ég veit svo sem ekki í hverju munurinn felst því bæði lið voru að berjast og gera sitt besta. Kannski var það smá þreyta sem gerði vart við sig hjá okkur í seinni hálfleik, ég veit það ekki.“
Eftir þetta þá draga Valskonur sig aðeins frá Stjörnunni sem er í 6. sætinu. Áttu von á því að þið náið að halda ykkur í efri hlutanum áður en deildin skiptist?
„Já klárlega. Við hugsum bara um einn leik í einu og við ætlum okkur að enda í efri hlutanum. Við höldum bara okkar striki og mætum af alvöru í næsta leik til að vinna hann.“
Næsti leikur hjá ykkur er á móti FH. Það er lið sem er í baráttu um efsta sætið í deildinni. Það verður væntanlega erfitt fyrir ykkur að sækja 3 stig á móti þeim, ekki satt?
„Jú, það verður erfitt. En við förum fullar af sjálfstrausti í þann leik og gefum ekkert eftir.“
Myndi það henta Stjörnunni betur að mæta FH sem nýkrýndum bikarmeisturum í næstu viku?
„Það skiptir engu máli. Bikarkeppnin er allt annað mót.“
Það sem ég á við er hvort það væri ekki betra fyrir Stjörnuna að mæta liði FH í svokallaðri bikarvímu eftir að hafa lyft bikar á Laugardalsvelli?
„Það skiptir okkur í raun engu máli. Það eru kostir og gallar við það eins og annað,“ sagði Úlfa Dís í samtali við mbl.is.