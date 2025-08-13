Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 13.8.2025 | 15:50 | Uppfært 16:15

Steinþór Már bestur í átjándu umferðinni

Steinþór Már Auðunsson hélt marki sínu hreinu í sigri KA …
Steinþór Már Auðunsson hélt marki sínu hreinu í sigri KA á ÍBV. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Steinþór Már Auðunsson var besti leikmaðurinn í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Steinþór Már átti stórleik í marki KA þegar liðið vann mikilvægan 1:0-sigur á ÍBV á Akureyri, sem þýðir að KA er tveimur stigum fyrir ofan fallsvæðið og þremur stigum frá efri hluta deildarinnar. Fékk hann tvö M fyrir frammistöðu sína og er í úrvalsliðinu í fyrsta sinn á tímabilinu.

Steinþór Már, oftast kallaður Stubbur, er 35 ára gamall og lék ekki sinn fyrsta leik í efstu deild fyrr en hann var orðinn 31 árs. Nú eru leikirnir orðnir 80 fyrir uppeldisfélagið KA í efstu deild en þar hóf hann meistaraflokksferilinn 17 ára að aldri, er Steinþór Már lék tvo leiki í 1. deildinni.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Bjóða ekki upp á tryggingar fyrir veggjalús Segir að gefa þurfi bókstöfunum tækifæri Óvenju mörg viðvörunarljós en vonandi bara áróður Vonast eftir „góðu samtali“ á Alþingi
Fleira áhugavert
Myndskeið: Stálu úr versluninni á 20 sekúndum OR skoðar vindmyllugarð á Nesjavallaleið Vonast eftir „góðu samtali“ á Alþingi Ógnaði flugfarþegum og starfsfólki