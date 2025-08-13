Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.8.2025 | 15:05 | Uppfært 15:28

Félagaskiptin í íslenska fótboltanum: Konur - lokadagur

Andrea Rán Hauksdóttir er komin aftur til FH frá Tampa …
Andrea Rán Hauksdóttir er komin aftur til FH frá Tampa Bay Sun. Ljósmynd/Club América

Opnað var fyrir félagaskiptin í íslenska fótboltanum í dag, fimmtudaginn 17. júlí, og íslensku félögin í Bestu deild kvenna geta fengið til sín leikmenn til 13. ágúst en félögin í 1. deild kvenna til 31. júlí.

Félagaskiptaglugganum er lokað á miðnætti í kvöld, 13. ágúst.

Mbl.is fylgist að vanda með öllum breytingum á liðum í þessum tveimur deildum og þessi frétt er uppfærð jafnt og þétt eftir því sem félagaskiptin eru staðfest.

Hér má sjá öll staðfest fé­laga­skipti í Bestu deild kvenna og 1. deild kvenna (Lengju­deild­inni). Fyrst nýj­ustu skipt­in og síðan alla leik­menn sem hafa komið og farið frá hverju liði fyr­ir sig frá því síðasta fé­laga­skipta­glugga var lokað í vor. Dag­setn­ing seg­ir til um hvenær viðkom­andi er lög­leg­ur með nýju liði.

Helstu félagaskiptin í dag, á lokadeginum:
14.8. Eydís Arna Hallgrímsdóttir, Grindavík/Njarðvík - Fram (úr láni)
13.8. Bridgette Skiba, Bandaríkin - Stjarnan

Helstu félagaskiptin síðustu daga:

12.8. Emma Kate Young, Filippseyjar - Fram
  7.8. Guðrún Þórarinsdóttir, Breiðablik - Tindastóll (lán)
  7.8. Sara Dögg Ásþórsdóttir, Fylkir - Fram (lán)
  5.8. Ashley Clark, Tampa Bay Sun - Víkingur R.
  1.8. Caroline Murray, Þróttur R. - Jacksonville
  1.8. Saga Líf Sigurðardóttir, Afturelding - Grótta
  1.8. Emma Björt Arnarsdóttir, Fylkir - Grindavík/Njarðvík (lán frá FH)
  1.8. Tinna Harðardóttir, Fylkir - Grindavík/Njarðvík (lán)
  1.8. Melissa Garcia, Sion - Keflavík
  1.8. Sóley Lárusdóttir, HK - Afturelding (lán)
  1.8. Sunna Rún Sigurðardóttir, ÍA - Breiðablik
30.7. Esther Júlía Gustavsdóttir, Afturelding - Valur (úr láni)
30.7. Hugrún Helgadóttir, HK - Grindavík/Njarðvík (lán)
29.7. Emma Lake Nicholson, Völsungur - Grótta
29.7. Halla Helgadóttir, FH - Fram
29.7. Berta Sóley Sigtryggsdóttir, ÍR - ÍA
29.7. Inga Ragnarsdóttir, Víkingur R. - ÍA
25.7. Eva S. Dolina-Sokolowska, Þór/KA - Völsungur (lán)
25.7. Emelía Blöndal Ásgeirsdóttir, Þór/KA - Völsungur (lán)
25.7. Hildur Anna Birgisdóttir, Þór/KA - Völsungur (lán)

Fé­laga­skipt­in hjá hverju fé­lagi fyr­ir sig eru sem hér seg­ir. Þar sem dag­setn­ingu vant­ar er ekki búið að ganga form­lega frá fé­laga­skipt­un­um.

BESTA DEILD KVENNA:

Landsliðsmarkvörðurinn Telma Ívarsdóttir er farin aftur til Rangers í Skotlandi …
Landsliðsmarkvörðurinn Telma Ívarsdóttir er farin aftur til Rangers í Skotlandi eftir lánsdvöl hjá Breiðabliki. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

BREIÐABLIK
Þjálfari: Nik Chamberlain.
Staðan 17. júlí: 1. sæti.

Komnar:
  1.8. Sunna Rún Sigurðardóttir frá ÍA
18.7. Kayla Burns frá Bandaríkjunum

Farnar:
7.8. Guðrún Þórarinsdóttir í Tindastól (lán)
7.7. Telma Ívarsdóttir í Rangers (Skotlandi) (úr láni)

ÞRÓTTUR R.
Þjálfari: Ólafur H. Kristjánsson.
Staðan 17. júlí: 2. sæti.

Komnar:
18.7. Kayla Rollins frá Bandaríkjunum

Farnar:
  1.8. Caroline Murray í Jacksonville (Bandaríkjunum)
24.7. Klara Mist Karlsdóttir í HK (lán)
13.6. Þórdís Nanna Ágústsdóttir í KÞ (lán)

FH
Þjálfari: Guðni Eiríksson.
Staðan 17. júlí: 3. sæti.

Komnar:
24.7. Andrea Rán Hauksdóttir frá Tampa Bay Sun (Bandaríkjunum)
19.7. Macy Enneking frá Bandaríkjunum
18.7. Thelma Lóa Hermannsdóttir frá Fort Lauderdale (Bandaríkjunum)

Farnar:
29.7. Halla Helgadóttir í Fram
28.6. Alma Mathiesen í ÍH (lán)
19.6. Hildur Katrín Snorradóttir í ÍH (lán)
19.6. Hrönn Haraldsdóttir í ÍH (lán)

ÞÓR/KA
Þjálfari: Jóhann Kristinn Gunnarsson.
Staðan 17. júlí: 4. sæti.

Komnar:
Engar

Farnar:
25.7. Eva S. Dolina-Sokolowska í Völsung (lán)
25.7. Emelía Blöndal Ásgeirsdóttir í Völsung (lán)
25.7. Hildur Anna Birgisdóttir í Völsung (lán)

FRAM
Þjálfari: Óskar Smári Haraldsson.
Staðan 17. júlí: 5. sæti.

Komnar:
14.8. Eydís Arna Hallgrímsdóttir frá Grindavík/Njarðvík (úr láni)
12.8. Emma Kate Young frá Filippseyjum
  7.8. Sara Dögg Ásþórsdóttir frá Fylki (lán)
29.7. Halla Helgadóttir frá FH

Farnar:
Engar

Málfríður Anna Eiríksdóttir er komin aftur til Vals frá B …
Málfríður Anna Eiríksdóttir er komin aftur til Vals frá B 93 í Danmörku. mbl.is/Eggert Jóhannesson

VALUR
Þjálfarar: Matthías Guðmundsson og Hallgrímur Heimisson
Staðan 17. júlí: 6. sæti.

Komnar:
30.7. Esther Júlía Gustavsdóttir frá Aftureldingu (úr láni)
19.7. Málfríður Anna Eiríksdóttir frá B 93 (Danmörku)

Farnar:
24.7. Ágústa María Valtýsdóttir í Hauka (lán)

STJARNAN
Þjálfari: Jóhannes Karl Sigursteinsson.
Staðan 17. júlí: 7. sæti.

Komnar:
13.8. Bridgette Skiba frá Bandaríkjunum

Farnar:
Engar

TINDASTÓLL
Þjálfari: Halldór Jón Sigurðsson.
Staðan 17. júlí: 8. sæti.

Komnar:
  7.8. Guðrún Þórarinsdóttir frá Breiðabliki (lán)
23.7. Evanthia Tilsizoglou frá Panseraiki (Grikklandi)

Farnar:
Engar

Shaina Ashouri er komin aftur í Víking eftir hálft tímabil …
Shaina Ashouri er komin aftur í Víking eftir hálft tímabil með AFC Toronto í Kanada. Hún skoraði 8 mörk fyrir Víking í Bestu deildinni í fyrra. mbl.is/Arnþór Birkisson

VÍKINGUR R.
Þjálfari: Einar Guðnason.
Staðan 17. júlí: 9. sæti.

Komnar:
  5.8. Ashley Clark frá Tampa Bay Sun (Bandaríkjunum)
18.7. Shaina Ashouri frá AFC Toronto (Kanada)

Farnar:
Engar

FHL
Þjálfari: Björgvin Karl Gunnarsson.
Staðan 17. júlí: 10. sæti.

Komnar:
23.7. Isabelle Gilmore frá Bandaríkjunum
23.7. Taylor Hamlett frá Bandaríkjunum
19.7. Candela Gonzalez frá Madrid (Spáni)

Farnar:
Engar

1. DEILD KVENNA - LENGJUDEILDIN:

ÍBV
Þjálfari: Jón Ólafur Daníelsson.
Staðan 17. júlí: 1. sæti.

Komnar:
Engar

Farnar:
Engar

HK
Þjálfari: Pétur Rögnvaldsson.
Staðan 17. júlí: 2. sæti.

Komnar:
24.7. Klara Mist Karlsdóttir frá Þrótti R. (lán)

Farnar:
  1.8. Sóley Lárusdóttir í Aftureldingu (lán)
30.7. Hugrún Helgadóttir í Grindavík/Njarðvík (lán)

GRÓTTA
Þjálfari: Dominic Ankers.
Staðan 17. júlí: 3. sæti.

Komnar:
  1.8. Saga Líf Sigurðardóttir frá Aftureldingu
29.7. Emma Lake Nicholson frá Völsungi
20.7. Hallgerður Kristjánsdóttir frá Fylki

Farnar:
Engar

GRINDAVÍK/NJARÐVÍK
Þjálfari: Gylfi Tryggvason.
Staðan 17. júlí: 4. sæti.

Komnar:
  1.8. Emma Björt Arnarsdóttir frá FH (lán - var í láni hjá Fylki)
  1.8. Tinna Harðardóttir frá Fylki (lán)
30.7. Hugrún Helgadóttir frá HK (lán)
18.7. Brynja Pálmadóttir frá Keflavík (lék síðast 2021)
17.7. Lauren Memoly frá Bandaríkjunum
17.7. Sophia Romine frá Detroit City (Bandaríkjunum)

Farnar:
14.8. Eydís Arna Hallgrímsdóttir í Fram (úr láni)

KR
Þjálfari: Jamie Brassington.
Staðan 17. júlí: 5. sæti.

Komnar:
Engar

Farnar:
8.7. Aníta Björg Sölvadóttir í Fjölni

KEFLAVÍK
Þjálfari: Guðrún Jóna Kristjánsdóttir.
Staðan 17. júlí: 6. sæti.

Komnar:
1.8. Melissa Garcia frá Sion (Sviss)

Farnar:
Engar

HAUKAR
Þjálfari: Hörður Bjarnar Hallmarsson.
Staðan 17. júlí: 7. sæti.

Komnar:
24.7. Ágústa María Valtýsdóttir frá Val (lán)

Farnar:
1.8. Elma Dís Ólafsdóttir í ÍH (lán)
1.8. Sara Kristín Jónsdóttir í Álftanes (lán)

ÍA
Þjálfari: Skarphéðinn Magnússon.
Staðan 17. júlí: 8. sæti.

Komnar:
29.7. Berta Sóley Sigtryggsdóttir frá ÍR
29.7. Inga Ragnarsdóttir frá Víkingi R.

Farnar:
1.8. Sunna Rún Sigurðardóttir í Breiðablik

FYLKIR
Þjálfari: Bjarni Þórður Halldórsson.
Staðan 17. júlí: 9. sæti.

Komnar:
24.7. Margrét Ingþórsdóttir frá Grindavík (lék síðast 2024)

Farnar:
  7.8. Sara Dögg Ásþórsdóttir í Fram (lán) (lék síðast 2024)
  1.8. Tinna Harðardóttir í Grindavík/Njarðvík (lán)
31.7. Emma Björt Arnarsdóttir í FH (úr láni)
20.7. Hallgerður Kristjánsdóttir í Gróttu

AFTURELDING
Þjálfari: Sindri Snær Ólafsson.
Staðan 17. júlí: 10. sæti.

Komnar:
  1.8. Sóley Lárusdóttir frá HK (lán)
23.7. Briana Sousa Esteves frá Bandaríkjunum
23.7. Jasmin Eva Tadina frá Bandaríkjunum

Farnar:
  1.8. Saga Líf Sigurðardóttir í Gróttu
  1.8. Alexandra Austmann Emilsdóttir í ÍR
30.7. Esther Júlía Gustavsdóttir í Val (úr láni)

