Fyrirliði Fram í Breiðablik

Guðmundur Magnússon, fyrirliði knattspyrnuliðs Fram, er kominn til Breiðabliks að láni. Framherjinn hefur verið í aukahlutverki hjá Fram í sumar og hefur nú ákveðið að færa sig um set.
Guðmundur er uppalinn Framari en hann kom aftur til félagsins árið 2021 eftir veru hjá Grindavík, ÍBV og Víkingi Ólafsvík. Þá hefur hann einnig leikið með Keflavík og HK.
Fyrirliðinn hefur leikið 13 leiki með Fram á leiktíðinni og skorað í þeim tvö mörk, bæði gegn Breiðabliki í 4:2 sigri Framara í vor, en hann hefur fyrst og fremst komið inn á sem varamaður á tímabilinu.
Í 162 leikjum í efstu deild hefur Guðmundur skorað 40 mörk. Þá hefur hann gert 58 mörk í 148 leikjum í 1. deild.