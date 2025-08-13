Matthías Guðmundsson, þjálfari kvennaliðs Vals í fótbolta, var ánægður með stigin þrjú gegn Stjörnunni í kvöld. Valskonur lyftu sér upp í 4. sæti Bestu deildarinnar með sigrinum. Matthías hafði þetta að segja spurður út í leikinn í kvöld:
„Ég er heldur betur ánægður með sigurinn. Við lendum 2:1 undir og að snúa því við okkur í hag var mjög sterkt og frábært framhald á árangri okkar í leiknum fyrir norðan í síðustu viku.“
Valur hefur spilað undir væntingum í sumar en hefur núna unnið tvo leiki í röð. Næsti leikur ykkar er gegn Þrótti. Hvaða væntingar hefur þú núna til liðsins í framhaldinu?
„Ég er eiginlega bara þar að fá frammistöðu í næsta leik. Ég ætla ekki að horfa neitt niður, ég ætla bara að horfa upp. Ég leyfi mér ekki að horfa neitt lengra en bara í næsta leik og vonast eftir góðri frammistöðu þar.“
Valur komst 1:0 yfir í leiknum í kvöld og síðan er eins og loftið fari úr liðinu. Stjarnan skorar þá tvö mörk í röð og þið farið inn í hálfleikinn 2:1 undir. Síðan snúið þið þessu heldur betur við í seinni hálfleik. Hvað fór úrskeiðis í fyrri hálfleik?
„Mér fannst við reyndar alveg vera vel inni í leiknum í fyrri hálfleik. Pressan og talandinn í liðinu var fínn. Það slitnaði stundum á milli hjá okkur og þá náði Stjarnan góðum sóknum. Við áttum mörg fín færi í fyrri hálfleik og stelpurnar voru ánægðar með fyrri hálfleikinn. Ég held að það sé ástæðan fyrir því að þetta gekk upp í seinni hálfleik að þær voru svekktar með að vera undir í hálfleik.“
Næsti leikur er eins og áður segir á móti Þrótti. Þróttur er í toppbaráttu og verður að vinna til að dragast ekki aftur úr FH og Breiðablik. Áttu von á því að geta sótt þrjú stig í þann leik?
„Já, ég á alveg von á því. Við erum með gott lið og þegar við erum að gera þetta saman þá erum við með hörkugott lið. Þegar við spilum okkar leik og erum samstíga þá gefum við öllum liðum í þessari deild alvöru leik og við getum unnið öll lið í þessari deild. Það er bara mín skoðun. Ég fer ekkert ofan af þeirri skoðun,“ sagði Matthías í samtali við mbl.is.