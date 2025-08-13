ÍR-ingar töpuðu aftur stigum í toppbaráttunni

Þróttur sigraði ÍR, 3:1, á heimavelli í 1. deild karla í fótbolta í kvöld. Þróttur er nú í fjórða sæti og aðeins einu stigi á eftir ÍR og Þór í öðru og þriðja sæti og fimm stigum á eftir toppliði Njarðvíkur.
ÍR, sem var lengi vel í toppsætinu, hefur nú aðeins unnið einn leik af síðustu þremur. Þróttur hefur leikið átta leiki í röð án þess að tapa og unnið fimm af þeim.
Liam Daði Jeffs kom Þrótti yfir á 59. mínútu í kvöld en Gils Gíslason jafnaði á 61. mínútu. Eftir það var komið að Viktori Andra Hafþórssyni. Hann kom Þrótti aftur yfir á 77. mínútu og gulltryggði síðan tveggja marka sigur í uppbótartíma.