Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.8.2025 | 21:32

ÍR-ingar töpuðu aftur stigum í toppbaráttunni

Þróttarinn Kári Kristjánsson í baráttunni í kvöld.
Þróttarinn Kári Kristjánsson í baráttunni í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Þróttur sigraði ÍR, 3:1, á heimavelli í 1. deild karla í fótbolta í kvöld. Þróttur er nú í fjórða sæti og aðeins einu stigi á eftir ÍR og Þór í öðru og þriðja sæti og fimm stigum á eftir toppliði Njarðvíkur.

ÍR, sem var lengi vel í toppsætinu, hefur nú aðeins unnið einn leik af síðustu þremur. Þróttur hefur leikið átta leiki í röð án þess að tapa og unnið fimm af þeim.

Liam Daði Jeffs kom Þrótti yfir á 59. mínútu í kvöld en Gils Gíslason jafnaði á 61. mínútu. Eftir það var komið að Viktori Andra Hafþórssyni. Hann kom Þrótti aftur yfir á 77. mínútu og gulltryggði síðan tveggja marka sigur í uppbótartíma.

