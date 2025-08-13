Leikrit hjá andstæðingum Breiðabliks?

Breiðablik mætir bosníska liðinu Zrinjski Mostar í seinni leik liðanna í 3. umferð í undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta á Kópavogsvelli á morgun. Tveir leikmenn Breiðabliks missa af leiknum vegna meiðsla en aðrir eru klárir í slaginn.
„Við erum á góðum stað. Andri Rafn Yeoman og Anton Logi eru enn þá frá en aðrir eru klárir,“ sagði Halldór Árnason þjálfari Breiðabliks í samtali við mbl.is í dag.
Breiðablik náði í sterkt 1:1-jafntefli í fyrri leiknum í Bosníu og er einvígið því galopið fyrir leikinn á morgun.
„Við spiluðum varnarleikinn mjög vel en auðvitað viljum við halda betur í boltann og ætlum okkur það á morgun. Þeir voru opnir þegar þeir töpuðu honum en það er lykilatriði að halda betur í boltann á heimavelli,“ sagði hann.
Tobias Thomsen skoraði mark Breiðabliks í leiknum er hann fylgdi á eftir vítaspyrnu sem Goran Karacic varði. Karasic varði einnig frá Höskuldi Gunnlaugssyni rétt á undan en Blikar fengu að taka spyrnuna aftur því bosníski markvörðurinn var kominn af marklínunni.
„Það gaf okkur mikið að komast yfir snemma og við vildum setja á þá annað mark þegar þeir voru orðnir örvæntingarfullir í lokin. Markið var auðvitað sérstakt og skrítið hvað þetta tók langan tíma því markvörðurinn tók Dudek á þetta og fór langt út úr markinu.“
Bosníska liðið virðist lítið spennt fyrir því að koma til Íslands að spila mikilvægan leik.
„Þeir gerðu mikið úr því að þurfa að ná í góð úrslit heima því það er leiðinlegt að koma til Íslands. Það er langt ferðalag, kalt og lélegur plastvöllur. Kannski var það eitthvað leikrit en þeir vildu ná í betri úrslit heima,“ sagði Halldór.