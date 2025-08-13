Mikil dramatík og Fylkir á botninum – Jón Daði skoraði

Leiknir úr Reykjavík vann dramatískan sigur á Fylki, 1:0, í fallslag í 17. umferð 1. deildar karla í fótbolta á heimavelli sínum í Efra-Breiðholti í kvöld.
Það stefndi allt í markalaust jafntefli þegar Patryk Hryniewicki skoraði sigurmarkið á sjöttu mínútu uppbótartímans eftir hornspyrnu.
Úrslitin þýða að Leiknir fór upp fyrir Fylki og eru Fylkismenn nú í botnsætinu með tíu stig. Leiknir er í 10. sæti með 13.
Selfoss vann óvæntan stórsigur á HK á heimavelli, 3:0. Aron Fannar Birgisson og Raúl Tanque komu Selfossi í 2:0 og Jón Daði Böðvarsson innsiglaði þriggja marka sigur með marki úr víti á 78. mínútu.
Markið var það fyrsta sem Jón Daði skorar í deildakeppninni á Íslandi frá árinu 2012 en hann er nýkominn aftur heim eftir rúmlega áratug í atvinnumennsku erlendis.
Selfoss er nú með 16 stig, fjórum stigum fyrir ofan fallsæti. HK er í fjórða sæti og er að missa liðin fyrir ofan sig lengra frá sér.
Þór fór upp í þriðja sæti, í bili hið minnsta, með sigri á Völsungi í Norðurlandsslag á Húsavík, 5:2. Rafael Victor, Ibrahima Balde, Einar Freyr Halldórsson, Kristófer Kristjánsson og Sigfús Fannar Gunnarsson skoruðu mörk Þórs. Ismael Yagoub og Elvar Árni Aðalsteinsson skoruðu fyrir heimamenn.
Loks vann Keflavík öruggan sigur á Grindavík, 4:0, í grannaslag í Keflavík. Muhamed Alghoul, Kári Sigfússon, Ásgeir Páll Magnússon og Axel Ingi Jóhannesson skoruðu mörk Keflavíkur.