Njarðvíkingar áfram efstir og Fjölnir í fallsæti

Njarðvík hafði betur gegn Fjölni, 2:1, í 1. deild karla í fótbolta í Grafarvoginum í kvöld. Með sigrinum náði Njarðvík fjögurra stiga forskoti á toppnum en ÍR getur minnkað það aftur niður í eitt með útisigri á Þrótti í kvöld.
Eftir markalausan fyrri hálfleik kom Oumar Diouck Njarðvík yfir á 56. mínútu. Árni Steinn Sigursteinsson jafnaði á 64. mínútu en Dominik Radic gerði sigurmark Njarðvíkur á 78. mínútu.
Þar sem Leiknir sigraði Fylki fyrr í dag eru Fjölnismenn komnir niður í fallsæti og eru þeir einu stigi frá Leikni og öruggu sæti.