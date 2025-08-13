Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.8.2025 | 20:36

Njarðvíkingar áfram efstir og Fjölnir í fallsæti

Oumar Diouck skoraði.
Oumar Diouck skoraði. mbl.is/Óttar Geirsson

Njarðvík hafði betur gegn Fjölni, 2:1, í 1. deild karla í fótbolta í Grafarvoginum í kvöld. Með sigrinum náði Njarðvík fjögurra stiga forskoti á toppnum en ÍR getur minnkað það aftur niður í eitt með útisigri á Þrótti í kvöld.

Eftir markalausan fyrri hálfleik kom Oumar Diouck Njarðvík yfir á 56. mínútu. Árni Steinn Sigursteinsson jafnaði á 64. mínútu en Dominik Radic gerði sigurmark Njarðvíkur á 78. mínútu.

Þar sem Leiknir sigraði Fylki fyrr í dag eru Fjölnismenn komnir niður í fallsæti og eru þeir einu stigi frá Leikni og öruggu sæti.

mbl.is
