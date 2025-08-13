„Mér líður vel og allt liðið er komið í góðan gír,“ sagði Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks í samtali við mbl.is en Breiðablik leikur seinni leik sinn við Zrinjski Mostar frá Bosníu í 3. umferðinni í undankeppni Evrópudeildarinnar á Kópavogsvelli á morgun.
Staðan í einvíginu er 1:1 eftir jafntefli í Bosníu og eru möguleikar Breiðabliks því ágætir á morgun.
„Við erum að fara að mæta mjög sterkum andstæðingi og reyndu Evrópuliði. Mér finnst þetta samt okkar að klára á heimavelli á morgun,“ sagði Höskuldur. En hvernig fannst honum fyrri leikurinn?
„Hann fór nokkurn veginn eins og við vildum. Við náðum að halda leiknum lokuðum og við stýrðum honum án bolta. Við settum mark en við hefðum getað farið betur með skyndisóknirnar. Þetta var flottur leikur hjá okkur, agaður og við vorum vinnusamir í vörninni.“
Breiðablik tapaði fyrir Val í toppslag í Bestu deildinni á sunnudag, 2:1, þar sem Valsmenn skoruðu sigurmarkið í uppbótartíma.
„Það var sárt tap en sem betur fer er enn stærri leikur núna og þá hefur maður ekki tíma til að fara í einhverja sjálfsvorkunn og í dimman dal. Þetta var erfitt kvöld en svo byrjaði undirbúningurinn strax fyrir þennan leik.“
Með sigri á Mostar kemst Breiðablik í umspil um sæti í deildarkeppni Evrópudeildarinnar og er öruggt með sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Tap þýðir umspil um sæti í síðarnefndu keppninni.
„Það væri frábært og ótrúlega stórt. Það væri fyrst og fremst frábært að komast í umspilseinvígi um sæti í Evrópudeildinni. Það er næsta skref sem við viljum taka fyrir íslenskan fótbolta,“ sagði Höskuldur.