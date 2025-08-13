Stjarnan fær markmann

Bandaríski markmaðurinn Bridgette Skiba er gengin til liðs við Stjörnuna í Bestu deild kvenna í knattspyrnu.
Skiba er 25 ára gömul og spilaði í háskólaboltanum í Oregon áður en hún fór til HB Köge í úrvalsdeild Danmerkur og varð deildarmeistari með liðinu tímabilið 2022/23. Eftir það fór hún til Lexington Sporting Club í heimalandinu en er núna mætt í Stjörnuna.
Stjarnan er í sjötta sæti deildarinnar með fimmtán stig. Auður Sveinbjörnsdóttir Scheving, aðalmarkmaður Stjörnunnar, er farin til Bandaríkjanna í háskólaboltann og Vera Varis hefur verið í marki Stjörnunnar.