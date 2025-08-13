Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.8.2025 | 9:40 | Uppfært 10:26

Stjarnan fær markmann

Bridgette Skiba er gengin til liðs við stjörnuna.
Bridgette Skiba er gengin til liðs við stjörnuna. Ljósmynd/Lexington Sporting Club

Bandaríski markmaðurinn Bridgette Skiba er gengin til liðs við Stjörnuna í Bestu deild kvenna í knattspyrnu.

Skiba er 25 ára gömul og spilaði í háskólaboltanum í Oregon áður en hún fór til HB Köge í úrvalsdeild Danmerkur og varð deildarmeistari með liðinu tímabilið 2022/23. Eftir það fór hún til Lexington Sporting Club í heimalandinu en er núna mætt í Stjörnuna.

Stjarnan er í sjötta sæti deildarinnar með fimmtán stig. Auður Sveinbjörnsdóttir Scheving, aðalmarkmaður Stjörnunnar, er farin til Bandaríkjanna í háskólaboltann og Vera Varis hefur verið í marki Stjörnunnar. 

