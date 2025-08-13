Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 13.8.2025 | 11:42

Stjarnan fær tvo landsliðsmenn

Alpha Conteh er genginn til liðs við Stjörnuna.
Alpha Conteh er genginn til liðs við Stjörnuna. Ljósmynd/Stjarnan

Stjarnan, í Bestu deild karla í knattspyrnu, hefur staðfest komu Ibrahim Turay frá Sierra Leone og samlanda hans Alpha Conteh.

Alpha er 24 ára kantmaður sem kemur til Stjörnunnar frá Neftçi PFK í Aserbaísjan, þar sem hann lék í úrvalsdeildinni. Hann hefur einnig spilað í Búlgaríu með Lokomotiv Plovdiv og í Ísrael.

„Alpha er hraður, kraftmikill og óhræddur við að sækja að varnarmönnum - eiginleikar sem munu án efa styrkja sóknarleik Stjörnunnar,“ stóð í tilkynningu liðsins.

Ibrahim er einnig 24 ára en hann er miðjumaður og kemur til Stjörnunnar frá Bo Rangers FC í heimalandinu. 

„Með baráttuvilja, kraft og góða tækni er Ibrahim leikmaður sem mun styrkja miðjuna okkar og gefa liðinu aukna breidd og stöðugleika,“ stóð í tilkynningu Stjörnunnar en þeir eru báðir í landsliði Sierra Leone.

 

View this post on Instagram

A post shared by Stjarnan FC (@stjarnanfc)



mbl.is
Fleira áhugavert
Vonast eftir „góðu samtali“ á Alþingi Segist munu skoða ósamræmið hjá borginni Földu kynstur af hassi á sveitabæ Ógnaði flugfarþegum og starfsfólki
Fleira áhugavert
Stórt skref í átt að borgarlínu á sunnudaginn Bundið slitlag ekki lagt á veginn Upplýsingar ekki til í ráðuneytinu Grunnurinn að hrolli ferðaþjónustunnar