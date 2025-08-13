Stjarnan fær tvo landsliðsmenn

Stjarnan, í Bestu deild karla í knattspyrnu, hefur staðfest komu Ibrahim Turay frá Sierra Leone og samlanda hans Alpha Conteh.
Alpha er 24 ára kantmaður sem kemur til Stjörnunnar frá Neftçi PFK í Aserbaísjan, þar sem hann lék í úrvalsdeildinni. Hann hefur einnig spilað í Búlgaríu með Lokomotiv Plovdiv og í Ísrael.
„Alpha er hraður, kraftmikill og óhræddur við að sækja að varnarmönnum - eiginleikar sem munu án efa styrkja sóknarleik Stjörnunnar,“ stóð í tilkynningu liðsins.
Ibrahim er einnig 24 ára en hann er miðjumaður og kemur til Stjörnunnar frá Bo Rangers FC í heimalandinu.
„Með baráttuvilja, kraft og góða tækni er Ibrahim leikmaður sem mun styrkja miðjuna okkar og gefa liðinu aukna breidd og stöðugleika,“ stóð í tilkynningu Stjörnunnar en þeir eru báðir í landsliði Sierra Leone.
