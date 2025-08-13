Þrenna og Valur í fjórða sæti

Valur tók á móti Stjörnunni í 13. umferð bestu deildar kvenna í kvöld og lauk leiknum með 4:2-sigri Valskvenna. Eftir leikinn er Valur í 4. sætinu með 21 stig en Stjarnan er áfram í 6. sætinu með 15 stig.
Leikurinn í kvöld var rólegur framan af. Fyrsta alvöru færi leiksins skilaði marki og það var Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir sem skoraði fyrir Valskonur á 24. mínútu með skalla eftir fyrirgjöf frá Elísu Viðarsdóttur. Staðan 1:0 fyrir Val.
Stjarnan jafnaði leikinn á 40. mínútu leiksins þegar Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir skallaði boltann í netið eftir fyrirgjöf frá Örnu Dís Arnþórsdóttur.
Úlfa Dís var síðan aftur á ferðinni á 45. mínútu leiksins þegar hún lék á tvo leikmenn Vals fyrir utan teig, keyrði í átt að vítateigshorninu og skrúfaði boltann upp í samskeytin fjær. Tinna Brá kom engum vörnum við í marki Valskvenna. Staðan orðin 2:1 fyrir Stjörnuna sem voru hálfleikstölur.
Valskonur byrjuðu seinni hálfleikinn vel og ógnuðu marki Stjörnunnar ítrekað án árangurs þó. Fanndís Friðriksdóttir var nálægt því að jafna leikinn á 56. mínútu þegar hún komst í frábært skotfæri en skotið var lélegt og Vera Varis varði auðveldlega.
Valskonur jöfnuðu leikinn á 60. mínútu. Jasmín Erla Ingadóttir gaf snyrtilega stungusendingu á Jordyn Rhodes sem afgreiddi boltann fallega í netið og staðan orðin jöfn, 2:2.
Valskonur náðu 3:2 forystu á 78. mínútu þegar Lillý Rut Hlynsdóttir gaf langa sendingu inn fyrir vörn Stjörnunnar. Þar var Jordyn Rhodes mætt og afgreiddi hún boltann snyrtilega í netið.
Valskonur innsigluðu sigurinn á sama tíma og Jordyn Rhodes innsiglaði þrennuna sína í leiknum. Helena Ósk Hálfdánardóttir tók þá hornspyrnu fyrir Val og Jordyn Rhodes var á réttum stað og skallaði boltann í netið. Staðan 4:2 fyrir Val.