Þróttur vann toppslaginn – Víðir sendi Kára í fallsæti

Þróttarar fagna í kvöld.
Þróttarar fagna í kvöld. Ljósmynd/Þróttur Vogum

Þróttur úr Vogum hafði betur gegn Ægi, 2:1, á útivelli í toppslag 2. deildar karla í fótbolta í Þorlákshöfn í kvöld.

Ægir er áfram í toppsætinu með 35 stig en Þróttur er nú aðeins fimm stigum á eftir og einu stigi á undan Dalvík/Reyni í þriðja sæti. Tvö efstu liðin fara upp.

Dimitrije Cokic kom Ægi yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks en Þróttarar svöruðu með mörkum á 77. og 81. mínútu og tryggðu sér sigurinn.

Dalvík/Reyni mistókst að nýta sér tapið hjá Ægi og setja pressu á efsta sætið því liðið tapaði fyrir Kormáki/Hvöt á heimavelli, 1:0. Bocar Djumo skoraði sigurmarkið strax á 2. mínútu. Kormákur/Hvöt er í sjötta sæti.

Haukar eru í fimmta sæti með 27 stig eftir góða ferð til Ólafsvíkur en Haukaliðið vann Víking 3:1. Asmer Begic kom Víkingi yfir á 29. mínútu en Alexander Aron Tómasson jafnaði áður en Sigurður Hrannar Þorsteinsson tryggði Haukum sigurinn með tveimur mörkum í seinni hálfleik.

Víðir fór upp úr fallsæti og sendi Kára þangað með 4:1-heimasigri í leik liðanna í Garði. Dominic Briggs skoraði tvö mörk fyrir Víði og Hammed Lawal og Valur Þór Hákonarson komust einnig á blað. Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson skoraði mark Kára.

KFA valtaði yfir granna sína í Hetti/Hugin en síðarnefnda liðið er á botninum með 14 stig, einu stigi á eftir Víði og Kára. Jacques Bayo skoraði þrjú fyrstu mörk KFA og þeir Marteinn Már Sverrisson, Jawed El Resak og Heiðar Snær Ragnarsson skoruðu einnig. Danilo Milenkovic skoraði mark Hattar/Hugins er hann kom liðinu í 1:0.

Loks fór Grótta upp í fjórða sæti með útisigri á KFG, 5:2.

