Úr Stjörnunni til Svíþjóðar

Eyrún Embla Hjartardóttir er gengin til liðs við sænska úrvalsdeildarfélagið Häcken frá Stjörnunni í Bestu deild kvenna í knattspyrnu.
Eyrún, sem er tvítugur varnarmaður, kom til Stjörnunnar frá Víkingi í Ólafsvík árið 2021 og hefur spilað 51 leik með liðinu í efstu deild síðan. Eyrún hefur spilað 30 leiki með yngri landsliðum Íslands og skorað í þeim eitt mark.
„Við viljum þakka Eyrúnu kærlega fyrir sinn tíma hjá félaginu. Frá því að hún kom fyrst árið 2021 hefur hún verið frábær fyrirmynd bæði innan og utan vallar, með fagmennsku, metnaði og jákvæðu viðmóti sem hefur styrkt liðið,“ stóð í tilkynningu félagsins.
Häcken er á toppi sænsku deildarinnar með 30 stig eftir þrettán leiki. Næsti leikur liðsins er við Bryndísi Örnu Níelsdóttur og stöllur í Växjö 17. ágúst. Landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir er leikmaður Häcken en hún kom þangað frá Val síðasta vetur.
Stjarnan mætir Val í Bestu deild kvenna í kvöld og verður án Emblu.