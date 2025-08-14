Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 8:59 | Uppfært 10:18

Beint í byrjunarliðið á Selfossi

Daði Kárason.
Daði Kárason. Ljósmynd/Selfoss

Knattspyrnumaðurinn Daði Kárason kom til Selfoss í 1. deild karla á láni frá Val í gær og var í byrjunarliði liðsins gegn HK í 3:0-sigri um kvöldið.

Daði, sem er 23 ára miðvörður, hefur undanfarin ár verið í stóru hlutverki hjá Víking Ólafsvík í 2. deild. Hann skipti yfir í uppeldisfélag sitt, Val, undir lok 2024 en var sendur aftur á lán til Víkings á þessu tímabili. Hann er núna mættur að hjálpa Selfyssingum í botnbaráttunni.

Þetta var fyrsti leikur hans í B-deild og Selfoss hélt hreinu gegn HK sem er í toppbaráttu.

