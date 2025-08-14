Blikar fara til San Marínó.

Breiðablik mun mæta Virtus A.C. 1964 frá San Marínó í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
Þetta varð staðfest eftir að Virtus-liðið sigraði Milsami Orhei frá Móldóvu, 3:0, í seinni leik liðanna í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld.
Breiðablik tapaði fyrir Zrinjski Mostar, 2:1, í seinni leik liðanna í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í kvöld og einvíginu samanlagt 3:2.
Fyrri leikurinn fer fram á Kópavogsvelli 21. ágúst og seinni 28. ágúst í San Marínó.
Blikar mættu Tre Penne frá San Marínó í forkeppni Meistaradeildarinnar sumarið 2023 og vann 7:1.