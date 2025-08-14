Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 21:07

Blikar fara til San Marínó

Blikar fara til San Marínó.
Blikar fara til San Marínó. mbl.is/Hákon

Breiðablik mun mæta Virt­us A.C. 1964 frá San Marínó í um­spili um sæti í deild­ar­keppni Sam­bands­deild­ar­inn­ar.

Þetta varð staðfest eftir að Virtus-liðið sigraði Milsami Orhei frá Móldóvu, 3:0, í seinni leik liðanna í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld. 

Breiðablik tapaði fyrir Zrinjski Mostar, 2:1, í seinni leik liðanna í 3. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í kvöld og einvíginu samanlagt 3:2. 

Fyrri leik­ur­inn fer fram á Kópa­vogs­velli 21. ág­úst og seinni 28. ág­úst í San Marínó.

Blikar mættu Tre Penne frá San Marínó í forkeppni Meistaradeildarinnar sumarið 2023 og vann 7:1. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Trump: 25% líkur á engum árangri „Vel fylgst með þróun mála í Ljósufjallakerfinu“ Kvikusöfnun enn í gangi Slæmir vegir trufluðu kaffidrykkjuna
Fleira áhugavert
„Vel fylgst með þróun mála í Ljósufjallakerfinu“ Hefur aukið umferðartafir verulega Ályktun ASÍ „í besta falli villandi“ Lækkun á bensínverði skilar sér ekki í vasa neytenda