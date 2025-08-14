Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 19:22

Breiðablik í Sambandsdeildina eftir tap á heimavelli

Óli Valur Ómarsson með boltann í kvöld. Petar Mamić er til varnar. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Breiðablik tók á móti Zrinjski Mostar í þriðju umferð undankeppni Evrópudeildarinnar og lauk leiknum með 1:0-sigri Zrinjski Mostar og samanlagt 2:1. Breiðablik leikur því úrslitaeinvígi um að komast áfram í Sambandsdeild Evrópu.

Það voru aðeins tæplega 7 mínútur liðnar af leiknum þegar Zrinjski Mostar skoraði. Boltinn kom inn í teig frá vinstri og þar endaði boltinn á furðulegan hátt í lærinu á Nemanja Bilbija og í netinu. Erfitt var fyrir Anton Ara Einarsson að verja þetta. Staðan 1:0 fyrir gestina.

Blikar voru einhvern veginn í lággír allan fyrri hálfleikinn og náðu aldrei að komast almennilega í takt við leikinn. Besta færi Blika kom á 38. mínútu þegar Kristinn Jónsson kom boltanum fyrir markið á Tobias Thomsen sem náði aðeins að pota í boltann og átti markvörður gestanna ekki í vandræðum með að ná til boltans.

Kristinn Jónsson reynir fyrirgjöf í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Gestirnir ógnuðu mun meira allan fyrri hálfleik og máttu Blikar vera fegnir að vera ekki fleiri mörkum undir en raun bar vitni. Staðan í hálfleik var 1:0 fyrir Zrinjski Mostar og samanlagt 2:1.

Seinni hálfleikur byrjaði ekki vel fyrir Breiðablik. Gestirnir tóku miðju og unnu strax hornspyrnu. Valgeir Valgeirsson varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark með skalla eftir hornspyrnu Mostar og staðan orðin 2:0 fyrir gestina og samtals 3:1.

Á 60. mínútu var brotið á Viktori Karli Einarssyni innan vítateigs og víti réttilega dæmt. Úr vítinu skoraði fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson af öryggi og sótti á sama tíma líflínu fyrir Breiðablik. Staðan 2:1 fyrir Zrinjski Mostar og samanlagt 3:2.

Höskuldur Gunnlaugsson í baráttunni í kvöld. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Eftir þetta lifnaði heldur betur við Blikum í leiknum og var Höskuldur Gunnlaugsson nálægt því að skora annað markið sitt í leiknum á 69. mínútu eftir hornspyrnu. Skot hans með skalla fór hins vegar yfir markið.

Blikar sóttu meira það sem eftir lifði leiks og gerðu allt hvað þeir gátu til að jafna leikinn og knýja fram framlengingu en allt kom fyrir ekki og unnu Zrinjski Mostar 2:1 sigur og samanlagt 3:2.

Breiðblik mætir FC Milsami Or­hei frá Moldóvu eða Virt­us A.C. 1964 frá San Marínó í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

Leiklýsing

Breiðablik 1:2 Zrinjski Mostar opna loka
90. mín. Uppbótartíminn er að minnsta kosti 4 mínútur.
mbl.is
