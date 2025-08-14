Færeyingar grétu líka

Kvöld færeysku liðanna í undankeppni Evrópu var ekki mikið skárra en kvöld íslensku liðanna en bæði Klaksvík og Víkingur Göta duttu úr leik.
Liðin tvö voru í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar en eru úr leik líkt og Víkingur úr Reykjavík sem tapaði 4:0 fyrir Bröndby í Danmörku. Þá tapaði Breiðablik einnig, 2:1, fyrir Zrinjski Mostar frá Bosníu og er á leið í 4. umferð Sambandsdeildarinnar.
Klaksvík var 2:0-yfir gegn Neman Grodno frá Hvíta-Rússlandi fyrir leikinn í kvöld en hvítrússneska liðið vann, 2:0, og þurftu liðin að fara í framlengingu og loks vítakeppni. Þar var Neman Grodno sterkara en Patrik Johannesen, sem lék á Íslandi, klúðraði víti fyrir Klaksvík.
Víkingur Göta tapaði þá fyrir Linfield á Norður-Írlandi, 2:0, eftir að hafa unnið fyrri leikinn 2:1. Linfield vann því 3:2-samanlagt og er á leið í 4. umferðina.
Færeyingar eiga því engin lið eftir í Evrópu á þessari leiktíð.