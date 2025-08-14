Félagaskiptin í íslenska fótboltanum: Konur - lokað

Opnað var fyrir félagaskiptin í íslenska fótboltanum fimmtudaginn 17. júlí og íslensku félögin í Bestu deild kvenna gátu fengið til sín leikmenn til 13. ágúst en félögin í 1. deild kvenna til 31. júlí.
Félagaskiptaglugganum var lokað á miðnætti í gærkvöld, 13. ágúst.
Mbl.is fylgdist að vanda með öllum breytingum á liðum í þessum tveimur deildum og þessi frétt var uppfærð jafnt og þétt eftir því sem félagaskiptin voru staðfest.
Enn geta einhver félagaskipti átt eftir að bætast við, hafi þau verið frágengin fyrir miðnættið í gærkvöld, og þeim verður þá bætt við þessa frétt.
Hér má sjá öll staðfest félagaskipti í Bestu deild kvenna og 1. deild kvenna (Lengjudeildinni). Fyrst nýjustu skiptin og síðan alla leikmenn sem hafa komið og farið frá hverju liði fyrir sig frá því síðasta félagaskiptaglugga var lokað í vor. Dagsetning segir til um hvenær viðkomandi er löglegur með nýju liði.
Helstu félagaskiptin á lokadeginum, 13. ágúst:
14.8. Alexa Ariel Bolton, FHL - FH
14.8. Harpa Jóhannsdóttir, Völsungur - Þór/KA (úr láni)
14.8. Eydís Arna Hallgrímsdóttir, Grindavík/Njarðvík - Fram (úr láni)
13.8. Bridgette Skiba, Bandaríkin - Stjarnan
Helstu félagaskiptin síðustu daga:
12.8. Emma Kate Young, Filippseyjar - Fram
7.8. Guðrún Þórarinsdóttir, Breiðablik - Tindastóll (lán)
7.8. Sara Dögg Ásþórsdóttir, Fylkir - Fram (lán)
5.8. Ashley Clark, Tampa Bay Sun - Víkingur R.
1.8. Caroline Murray, Þróttur R. - Jacksonville
1.8. Saga Líf Sigurðardóttir, Afturelding - Grótta
1.8. Emma Björt Arnarsdóttir, Fylkir - Grindavík/Njarðvík (lán frá FH)
1.8. Tinna Harðardóttir, Fylkir - Grindavík/Njarðvík (lán)
1.8. Melissa Garcia, Sion - Keflavík
1.8. Sóley Lárusdóttir, HK - Afturelding (lán)
1.8. Sunna Rún Sigurðardóttir, ÍA - Breiðablik
30.7. Esther Júlía Gustavsdóttir, Afturelding - Valur (úr láni)
30.7. Hugrún Helgadóttir, HK - Grindavík/Njarðvík (lán)
29.7. Emma Lake Nicholson, Völsungur - Grótta
29.7. Halla Helgadóttir, FH - Fram
29.7. Berta Sóley Sigtryggsdóttir, ÍR - ÍA
29.7. Inga Ragnarsdóttir, Víkingur R. - ÍA
25.7. Eva S. Dolina-Sokolowska, Þór/KA - Völsungur (lán)
25.7. Emelía Blöndal Ásgeirsdóttir, Þór/KA - Völsungur (lán)
25.7. Hildur Anna Birgisdóttir, Þór/KA - Völsungur (lán)
Félagaskiptin hjá hverju félagi fyrir sig eru sem hér segir. Þar sem dagsetningu vantar er ekki búið að ganga formlega frá félagaskiptunum.
BREIÐABLIK
Þjálfari: Nik Chamberlain.
Staðan 17. júlí: 1. sæti.
Komnar:
1.8. Sunna Rún Sigurðardóttir frá ÍA
18.7. Kayla Burns frá Bandaríkjunum
Farnar:
7.8. Guðrún Þórarinsdóttir í Tindastól (lán)
7.7. Telma Ívarsdóttir í Rangers (Skotlandi) (úr láni)
ÞRÓTTUR R.
Þjálfari: Ólafur H. Kristjánsson.
Staðan 17. júlí: 2. sæti.
Komnar:
18.7. Kayla Rollins frá Bandaríkjunum
Farnar:
1.8. Caroline Murray í Jacksonville (Bandaríkjunum)
24.7. Klara Mist Karlsdóttir í HK (lán)
13.6. Þórdís Nanna Ágústsdóttir í KÞ (lán)
FH
Þjálfari: Guðni Eiríksson.
Staðan 17. júlí: 3. sæti.
Komnar:
14.8. Alexa Ariel Bolton frá FHL (lék síðast 2024)
24.7. Andrea Rán Hauksdóttir frá Tampa Bay Sun (Bandaríkjunum)
19.7. Macy Enneking frá Bandaríkjunum
18.7. Thelma Lóa Hermannsdóttir frá Fort Lauderdale (Bandaríkjunum)
Farnar:
29.7. Halla Helgadóttir í Fram
28.6. Alma Mathiesen í ÍH (lán)
19.6. Hildur Katrín Snorradóttir í ÍH (lán)
19.6. Hrönn Haraldsdóttir í ÍH (lán)
ÞÓR/KA
Þjálfari: Jóhann Kristinn Gunnarsson.
Staðan 17. júlí: 4. sæti.
Komnar:
14.8. Harpa Jóhannsdóttir frá Völsungi (úr láni)
Farnar:
25.7. Eva S. Dolina-Sokolowska í Völsung (lán)
25.7. Emelía Blöndal Ásgeirsdóttir í Völsung (lán)
25.7. Hildur Anna Birgisdóttir í Völsung (lán)
FRAM
Þjálfari: Óskar Smári Haraldsson.
Staðan 17. júlí: 5. sæti.
Komnar:
14.8. Eydís Arna Hallgrímsdóttir frá Grindavík/Njarðvík (úr láni)
12.8. Emma Kate Young frá Filippseyjum
7.8. Sara Dögg Ásþórsdóttir frá Fylki (lán)
29.7. Halla Helgadóttir frá FH
Farnar:
Engar
VALUR
Þjálfarar: Matthías Guðmundsson og Hallgrímur Heimisson
Staðan 17. júlí: 6. sæti.
Komnar:
30.7. Esther Júlía Gustavsdóttir frá Aftureldingu (úr láni)
19.7. Málfríður Anna Eiríksdóttir frá B 93 (Danmörku)
Farnar:
24.7. Ágústa María Valtýsdóttir í Hauka (lán)
STJARNAN
Þjálfari: Jóhannes Karl Sigursteinsson.
Staðan 17. júlí: 7. sæti.
Komnar:
13.8. Bridgette Skiba frá Bandaríkjunum
Farnar:
Engar
TINDASTÓLL
Þjálfari: Halldór Jón Sigurðsson.
Staðan 17. júlí: 8. sæti.
Komnar:
7.8. Guðrún Þórarinsdóttir frá Breiðabliki (lán)
23.7. Evanthia Tilsizoglou frá Panseraiki (Grikklandi)
Farnar:
Engar
VÍKINGUR R.
Þjálfari: Einar Guðnason.
Staðan 17. júlí: 9. sæti.
Komnar:
5.8. Ashley Clark frá Tampa Bay Sun (Bandaríkjunum)
18.7. Shaina Ashouri frá AFC Toronto (Kanada)
Farnar:
Engar
FHL
Þjálfari: Björgvin Karl Gunnarsson.
Staðan 17. júlí: 10. sæti.
Komnar:
23.7. Isabelle Gilmore frá Bandaríkjunum
23.7. Taylor Hamlett frá Bandaríkjunum
19.7. Candela Gonzalez frá Madrid (Spáni)
Farnar:
Engar
ÍBV
Þjálfari: Jón Ólafur Daníelsson.
Staðan 17. júlí: 1. sæti.
Komnar:
Engar
Farnar:
Engar
HK
Þjálfari: Pétur Rögnvaldsson.
Staðan 17. júlí: 2. sæti.
Komnar:
24.7. Klara Mist Karlsdóttir frá Þrótti R. (lán)
Farnar:
1.8. Sóley Lárusdóttir í Aftureldingu (lán)
30.7. Hugrún Helgadóttir í Grindavík/Njarðvík (lán)
GRÓTTA
Þjálfari: Dominic Ankers.
Staðan 17. júlí: 3. sæti.
Komnar:
1.8. Saga Líf Sigurðardóttir frá Aftureldingu
29.7. Emma Lake Nicholson frá Völsungi
20.7. Hallgerður Kristjánsdóttir frá Fylki
Farnar:
Engar
GRINDAVÍK/NJARÐVÍK
Þjálfari: Gylfi Tryggvason.
Staðan 17. júlí: 4. sæti.
Komnar:
1.8. Emma Björt Arnarsdóttir frá FH (lán - var í láni hjá Fylki)
1.8. Tinna Harðardóttir frá Fylki (lán)
30.7. Hugrún Helgadóttir frá HK (lán)
18.7. Brynja Pálmadóttir frá Keflavík (lék síðast 2021)
17.7. Lauren Memoly frá Bandaríkjunum
17.7. Sophia Romine frá Detroit City (Bandaríkjunum)
Farnar:
14.8. Eydís Arna Hallgrímsdóttir í Fram (úr láni)
KR
Þjálfari: Jamie Brassington.
Staðan 17. júlí: 5. sæti.
Komnar:
Engar
Farnar:
8.7. Aníta Björg Sölvadóttir í Fjölni
KEFLAVÍK
Þjálfari: Guðrún Jóna Kristjánsdóttir.
Staðan 17. júlí: 6. sæti.
Komnar:
1.8. Melissa Garcia frá Sion (Sviss)
Farnar:
Engar
HAUKAR
Þjálfari: Hörður Bjarnar Hallmarsson.
Staðan 17. júlí: 7. sæti.
Komnar:
24.7. Ágústa María Valtýsdóttir frá Val (lán)
Farnar:
1.8. Elma Dís Ólafsdóttir í ÍH (lán)
1.8. Sara Kristín Jónsdóttir í Álftanes (lán)
ÍA
Þjálfari: Skarphéðinn Magnússon.
Staðan 17. júlí: 8. sæti.
Komnar:
29.7. Berta Sóley Sigtryggsdóttir frá ÍR
29.7. Inga Ragnarsdóttir frá Víkingi R.
Farnar:
1.8. Sunna Rún Sigurðardóttir í Breiðablik
FYLKIR
Þjálfari: Bjarni Þórður Halldórsson.
Staðan 17. júlí: 9. sæti.
Komnar:
24.7. Margrét Ingþórsdóttir frá Grindavík (lék síðast 2024)
Farnar:
7.8. Sara Dögg Ásþórsdóttir í Fram (lán) (lék síðast 2024)
1.8. Tinna Harðardóttir í Grindavík/Njarðvík (lán)
31.7. Emma Björt Arnarsdóttir í FH (úr láni)
20.7. Hallgerður Kristjánsdóttir í Gróttu
AFTURELDING
Þjálfari: Sindri Snær Ólafsson.
Staðan 17. júlí: 10. sæti.
Komnar:
1.8. Sóley Lárusdóttir frá HK (lán)
23.7. Briana Sousa Esteves frá Bandaríkjunum
23.7. Jasmin Eva Tadina frá Bandaríkjunum
Farnar:
1.8. Saga Líf Sigurðardóttir í Gróttu
1.8. Alexandra Austmann Emilsdóttir í ÍR
30.7. Esther Júlía Gustavsdóttir í Val (úr láni)