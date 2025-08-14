Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 14:30

Framkvæmdastjóri FIFA mætir á Kópavogsvöll

Fouzi Lekjaa forseti Knattspyrnusambands Morokkó, Gianni Infantino forseti FIFA, forseti Knattspyrnusambands Afríku Patrice Motsepe og Mattias Grafstrom. AFP/Abdel Majid Bziouat

Framkvæmdastjóri Alþjóða knattspyrnusambandsins, FIFA, Mattias Grafström lendir á Íslandi í dag.

RÚV greindi frá þessu en Mattias er einn af valdamestu mönnum fótboltaheimsins og vinnur náið með Gianni Infantino, forseta FIFA.

Grafström er hér á landi vegna Norðurlandaráðstefnu knattspyrnusambanda en þar koma saman formenn og framkvæmdastjórar allra knattspyrnusambanda á Norðurlöndunum. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, bauð honum að koma sem getur á ráðstefnuna.

Ráðstefnan byrjar á morgun en Mathiast ætlar í dag á Kópavogsvöll að sjá leik Breiðabliks gegn Zrinjski Mostar í seinni leik liðanna í 3. um­ferð í undan­keppni Evr­ópu­deild­ar­ karla í fótbolta.

