Framkvæmdastjóri FIFA mætir á Kópavogsvöll

Framkvæmdastjóri Alþjóða knattspyrnusambandsins, FIFA, Mattias Grafström lendir á Íslandi í dag.
RÚV greindi frá þessu en Mattias er einn af valdamestu mönnum fótboltaheimsins og vinnur náið með Gianni Infantino, forseta FIFA.
Grafström er hér á landi vegna Norðurlandaráðstefnu knattspyrnusambanda en þar koma saman formenn og framkvæmdastjórar allra knattspyrnusambanda á Norðurlöndunum. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, bauð honum að koma sem getur á ráðstefnuna.
Ráðstefnan byrjar á morgun en Mathiast ætlar í dag á Kópavogsvöll að sjá leik Breiðabliks gegn Zrinjski Mostar í seinni leik liðanna í 3. umferð í undankeppni Evrópudeildar karla í fótbolta.