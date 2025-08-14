Halldór framlengir við Breiðablik

Halldór Árnason, þjálfari Íslandsmeistara karla í knattspyrnu, hefur framlengt samning sinn við Breiðablik til ársins 2028.
Halldór tók við af Óskari Hrafni Þorvaldssyni í október 2023 og gerði liðið að Íslandsmeisturum árið 2024. Fyrir það var hann aðstoðarþjálfari liðsins. Samningur hans var út næsta tímabil en hann hefur framlengt um tvö ár.
„Í Breiðabliki er mikill metnaður til að ná góðum árangri sérhvert ár en um leið er liðið byggt upp og mannað að stórum hluta á uppöldum leikmönnum. Þessi blanda gerir verkefnið ótrúlega spennandi og ég er þakklátur fyrir traustið sem Breiðablik sýnir mér með þessari framlengingu. Félagið hefur byggt upp einstakan og metnaðarfullan kúltúr og ég hlakka til að halda áfram á þeirri braut á næstu árum,” var haft eftir Halldóri í tilkynningu liðsins.
Breiðablik mætir Zrinjski Mostar á Kópavogsvelli í kvöld.