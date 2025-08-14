HK færist nær Bestu deildinni – Fjögur mörk á níu mínútum

HK vann góðan heimasigur á IA, 2:0, í 15. umferð 1. deildar kvenna í fótbolta í Kórnum í kvöld.
Eftir sigurinn er HK í öðru sæti með 34 stig, fimm stigum á undan Grindavík/Njarðvík í þriðja, en aðeins þrjár umferðir eru eftir.
Emilía Lind Atladóttir skoraði fyrra markið á 55. mínútu leiksins og bætti Lorna McNeese við öðru marki á 80. mínútu, 2:0.
Grindavík/Njarðvík gekk á lagið í seinni hálfleik þegar liðið vann KR, 4:1, á Meistaravöllum.
Eins og áður kom fram er Suðurnesjaliðið í þriðja sæti með 29 stig en KR er í fimmta með 22.
Katla Guðmundsdóttir kom KR yfir snemma leiks en í seinni hálfleik skoraði Grindavík fjögur mörk á níu mínútum, frá 67. mínútu til þeirrar 76.
Emma Phillips skoraði fyrstu þrjú mörkin og Tinna Harðardóttir fjórða.
Grótta vann þá 3:1-útisigur á Haukum á Ásvöllum í Hafnarfirði.
Hulda Ösp Ágústsdóttir, Haylee Spray og Lovísa Davíðsdóttir Scheving komu Gróttu í 3:0 en Rut Sigurðardóttir minnkaði muninn fyrir Hauka í blálokin.
Grótta er í fjórða sæti með 28 stig en Haukar eru í sjötta með 19.
Afturelding vann þá sinn annan leik þegar liðið sigraði Fylki, 2:1, í Mosfellsbæ.
Bæði lið virðast stefna rakleiðis niður en Afturelding er í neðsta sæti með sex stig og Fylkir í næstneðsta með sjö, átta stigum frá öruggu sæti.
Signý Lára Bjarnadóttir kom Fylki yfir í fyrri hálfleik en á 55. mínútu jafnaði Katrín S. Vilhjálmsdóttir metin.
Sigurmark Aftureldingar kom síðan í blálokin en það reyndist sjálfsmark.