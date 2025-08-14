Holan orðin of djúp

Viktor Karl Einarsson leikmaður Breiðabliks fiskaði vítaspyrnuna sem skilaði eina marki Blika á móti Zrinjski Mostar í seinni leik liðanna í þriðju umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta.
Breiðablik tapaði leiknum 2:1 og samtals 3:2 sem þýðir að liðið leikur um að komast í Sambandsdeild Evrópu.
Viktor Karl var að vonum svekktur með tapið og hafði þetta að segja að leik loknum.
„Að mínu mati byrjuðum við alltof passíft. Það var gríðarleg óheppni að fá á okkur þetta mark á okkur í byrjun leiks sem var alltof auðvelt fyrir þá og hefði á sama tíma verið auðvelt fyrir okkur að koma í veg fyrir það.
Í seinni hálfleik ætluðum við að keyra þetta í gang og við gerðum. Það var allt annar bragur á okkur. En það var óþarfi að fá þetta annað mark á okkur úr horni."
Ef við stöldrum við þessi tvö mörk sem þið fáið á ykkur. Má ekki skrifa þau bæði á algjöra óheppni þar sem fyrra markið fer af lærinu á leikmanni og hálfpartinn lekur inn en seinna markið er sjálfsmark?
„Kannski að einhverju leyti. Við hefðum bara getað komið í veg fyrir fyrra markið sjálfir en í horninu þá sneiðir hann boltann vel í hornið. Það er auðvitað óheppni en átti samt ekki að gerast.
En það er erfitt að vera komnir 2:0 undir á þessum tímapunkti. Það breytti samt ekki því að við mættum mjög ákafir inn í leikinn í framhaldinu en á endanum þá var holan bara orðin of djúp greinilega.“
Þú fiskar vítið sem skilar marki Blika og er síðan skipt út af. Það hlýtur að hafa verið pirrandi, ekki satt?
„Það er náttúrulega alltaf pirrandi að vera tekinn út af en við erum lið og erum að spila eftir ákveðnu kerfi. Síðan er plan um skiptingar sem leikmenn fylgja bara og við fylgjum þeim ákvörðunum sem eru teknar sem lið enda erum við allir að róa í sömu átt. En alltaf pirrandi að vera tekinn út af en maður tekur því bara.“
Ykkar örlög eru nú að reyna komast í Sambandsdeild Evrópu eftir þessa viðureign. Hvernig sérðu ykkar möguleika á að komast í Sambandsdeildina?
„Markmiðið er og hefur alltaf verið að komast í þessa deildarkeppni. Það er bara annað einvígi í næstu viku. Áður en það gerist er erfiður leikur á sunnudag í deildinni og við verðum bara að halda fókus á markmiðinu sem er að komast í sambandsdeildina.“
Þið spilið gegn FH hér á Kópavogsvelli á laugardaginn. FH er í raun að keppast við tvö markmið. Annars vegar að komast hjá falli úr deildinni en á sama tíma að freista þess að komast upp í efri hluta deildarinnar áður en hún skiptist í tvennt. Á sama tíma eruð þið í Breiðablik að berjast um Íslandsmeistaratitilinn. Hvernig verður að mæta FH á milli þessara einvíga í Evrópukeppninni?
„Við verðum bara að mæta þeim af krafti. Við förum inn í þann leik eins og aðra leiki með það að markmiði að vinna. FH mætir með mikið sjálfstraust geri ég ráð fyrir þar sem þeir unnu sterkan sigur á ÍA. FH er ekki á þeim stað sem þeir vilja vera á í deildinni en þeim tekst alltaf að gíra sig vel upp í leiki á móti okkur og við þurfum bara að vera tilbúnir að mæta þeim,“ sagði Viktor Karl í samtali við mbl.is.