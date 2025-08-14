Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 22:40

Hræðilegt að vera fyrir utan völlinn

Arna Eiríksdóttir er klár í bikarúrslitaleikinn.
Arna Eiríksdóttir er klár í bikarúrslitaleikinn. mbl.is/Jóhann Ingi
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Arna Eiríksdóttir fyrirliði FH er búin að jafna sig á meiðslum í læri sem komu í veg fyrir að hún spilaði tvo síðustu leiki liðsins í Bestu deildinni í fótbolta. Hún er því klár í slaginn fyrir bikarúrslitaleikinn við Breiðablik á laugardag.

„Staðan á mér er mjög fín. Ég var að glíma við smá meiðsli í lærinu en ég er orðin góð og klár í leikinn,“ sagði Arna í samtali við mbl.is í dag.

Hún er lítið hrifin af því að vera uppi í stúku eða á hliðarlínunni meðan á leikjum stendur.

„Það er hræðilegt. Maður er stressaður fyrir leiki en svo fer það um leið og dómarinn flautar á. Að vera fyrir utan völlinn er hins vegar hræðilegt. Ég skil ekki hvernig þjálfararnir gera þetta,“ sagði Arna létt.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stoppa verði stríðið „með ráðum og dáð“ Gagnrýna fyrirhugaðar landnemabyggðir Ísraela Krafðist 90.000 króna í kjölfar vangreiðslugjalds Trump: 25% líkur á engum árangri
Fleira áhugavert
Sölsar undir sig land og hrósar friðarumræðu Ályktun ASÍ „í besta falli villandi“ Gagnrýna fyrirhugaðar landnemabyggðir Ísraela Mikið afrek hjá Laufeyju Lín