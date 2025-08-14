Hræðilegt að vera fyrir utan völlinn

Arna Eiríksdóttir fyrirliði FH er búin að jafna sig á meiðslum í læri sem komu í veg fyrir að hún spilaði tvo síðustu leiki liðsins í Bestu deildinni í fótbolta. Hún er því klár í slaginn fyrir bikarúrslitaleikinn við Breiðablik á laugardag.
„Staðan á mér er mjög fín. Ég var að glíma við smá meiðsli í lærinu en ég er orðin góð og klár í leikinn,“ sagði Arna í samtali við mbl.is í dag.
Hún er lítið hrifin af því að vera uppi í stúku eða á hliðarlínunni meðan á leikjum stendur.
„Það er hræðilegt. Maður er stressaður fyrir leiki en svo fer það um leið og dómarinn flautar á. Að vera fyrir utan völlinn er hins vegar hræðilegt. Ég skil ekki hvernig þjálfararnir gera þetta,“ sagði Arna létt.