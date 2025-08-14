Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 19:27

Hrun hjá Víkingum í Kaupmannahöfn

Erlingur Agnarsson og Valdimar Þór Ingimundarson hita upp í kvöld.
Erlingur Agnarsson og Valdimar Þór Ingimundarson hita upp í kvöld. Ljósmynd/Víkingur
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

sport@mbl.is

Víkingur úr Reykjavík mátti þola 4:0 tap gegn Bröndby í 3. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. Fyrri leikur liðanna fór 3:0 Víking í vil og því var staðan samanlagt 4:3 og Víkingur þar með úr leik.

Leikurinn fór fremur hægt af stað en til að byrja með voru heimamenn meira með boltann. 

Á 18. mínútu braut Clement Bischoff á Tarik Ibrahimagic á vallarhelmingi Víkings. Á meðan Tarik lá í grasinu traðkaði Bischoff á Tarik og fékk því beint rautt spjald. 

Þar sem að heimamenn voru þremur mörkum undir og einum manni færri var þetta orðin mikil brekka og eftir rauða spjaldið var Víkingur meira með boltann. 

Það voru ekki mörg færi í fyrri hálfleiknum þar sem Víkingur hélt mikið í boltann og ekkert virtist ganga hjá Bröndby. 

Hins vegar á síðustu sekúndu fengu heimamenn aukaspyrnu á hættulegum stað. Spyrnan fór beint inn í þvöguna í teignum og þar var Nicolai Vallys sem var galopinn og skallaði boltann í netið, 1:0.

Staðan var því 1:0 í hálfleik.

Heimamenn byrjuðu seinni hálfleikinn af miklum krafti og pressuðu Víking mikið. 

Á 53. mínútu slapp Sean Kleiber í gegnum vörn Víkings. Klaiber kom sér í fyrirgjafastöðu og lyfti boltanum yfir varnarmenn Víkings beint á Vallys. Vallys átti síðan viðstöðulaust skot sem Pálmi réð ekki við, 2:0.

Heimamenn voru ekki lengi að bæta við þriðja markinu. Á 57. mínútu fékk Mats Köhlert boltann vinstra megin við teiginn. Köhlert renndi boltanum fyrir mark Víkings og þar var Filip Bundgaard. Bundgaard þurfti ekki að gera meira en að pota boltanum í markið, 3:0. 

Ekki varð þetta betra fyrir Víking því á 71. mínútu átti Oliver slappa sendingu úr vörninni sem Bundgaard kemst í. Bundgaard lét vaða langt fyrir utan teig sem söng í netinu, 4:0.

Ótrúleg endurkoma Bröndby niðurstaðan og mæta Danirnir franska liðinu Strasbourg í 4. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar.

Leiklýsing

Bröndby 4:0 Víkingur R. opna loka
90. mín. Víkingusmenn reyna hvað þeir geta að bæta við jöfnunarmarki en ekkert virðist ganga.
mbl.is
