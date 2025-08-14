Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 14.8.2025 | 19:53 | Uppfært 20:21

Rautt spjald reyndist Þrótti dýrkeypt

Skalli Unnar Dóru Bergsdóttur á leiðinni í netið.
Skalli Unnar Dóru Bergsdóttur á leiðinni í netið. Ljósmynd/Jóhann Helgi
Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Tindastóll og Þróttur úr Reykjavík gerðu dramatískt jafntefli, 1:1, í 13. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Sauðárkróksvelli í kvöld.

Þróttur er kominn með 29 stig í þriðja sæti en Tindastóll er í áttunda sæti með 14. 

Unnur Dóra Bergsdóttir kom Þrótti yfir á 42. mínútu með skrautlegu marki.. Þá var klafs í teignum og hún tók skot sem varnarmenn Tindastóls komust fyrir. 

Boltinn fór upp í loftið og Unnur náði að stanga hann í netið yfir Genevieve Crenshaw markmann Tindastóls, 1:0. 

Þróttur var með góð tök á leiknum í seinni hálfleik en á 83. mínútu fékk Mist Funadóttir seinna gula spjaldið sitt og þar með rautt í liði Þróttara fyrir að sparka boltanum burt eftir að hafa tekið vitlaust innkast. Annað rauða spjald Þróttara í röð og þetta reyndist dýrkeypt. 

Tindastóll skapaði sér mörg færi eftir það og á 90. mínútu jafnaði María Dögg Jóhannesdóttir metin. Þá sendi Laufey Harpa Halldórsdóttir sendingu inn á teiginn sem fór yfir Makölu Woods og til Maríu sem skoraði framhjá Mollee Swift, 1:1.

Fleiri urðu mörkin ekki en Tindastóll heimsækir Íslandsmeistara Breiðabliks í næstu umferð en Þróttur fær Val í heimsókn. 

Leiklýsing

Tindastóll 1:1 Þróttur R. opna loka
90. mín. María Dögg Jóhannesdóttir (Tindastóll) skorar 1:1 - Tindastóll jafnar! Laufey með frábæra sendingu inn á teiginn og Makala er í baráttunni en boltinn fer yfir hana og berst til Maríu Daggar sem skorar. Dramatík!
