Rautt spjald reyndist Þrótti dýrkeypt

Tindastóll og Þróttur úr Reykjavík gerðu dramatískt jafntefli, 1:1, í 13. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu á Sauðárkróksvelli í kvöld.
Þróttur er kominn með 29 stig í þriðja sæti en Tindastóll er í áttunda sæti með 14.
Unnur Dóra Bergsdóttir kom Þrótti yfir á 42. mínútu með skrautlegu marki.. Þá var klafs í teignum og hún tók skot sem varnarmenn Tindastóls komust fyrir.
Boltinn fór upp í loftið og Unnur náði að stanga hann í netið yfir Genevieve Crenshaw markmann Tindastóls, 1:0.
Þróttur var með góð tök á leiknum í seinni hálfleik en á 83. mínútu fékk Mist Funadóttir seinna gula spjaldið sitt og þar með rautt í liði Þróttara fyrir að sparka boltanum burt eftir að hafa tekið vitlaust innkast. Annað rauða spjald Þróttara í röð og þetta reyndist dýrkeypt.
Tindastóll skapaði sér mörg færi eftir það og á 90. mínútu jafnaði María Dögg Jóhannesdóttir metin. Þá sendi Laufey Harpa Halldórsdóttir sendingu inn á teiginn sem fór yfir Makölu Woods og til Maríu sem skoraði framhjá Mollee Swift, 1:1.
Fleiri urðu mörkin ekki en Tindastóll heimsækir Íslandsmeistara Breiðabliks í næstu umferð en Þróttur fær Val í heimsókn.
