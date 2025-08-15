13. umferð: Fanndís jafnaði Dóru - systur með þrennur

Knattspyrnukonan reynda Fanndís Friðriksdóttir lék sinn 269. leik í efstu deild kvenna hér á landi þegar Valur mætti Stjörnunni í 13. umferð Bestu deildarinnar í fyrrakvöld.
Fanndís jafnaði þar með Dóru Maríu Lárusdóttur sem þriðja leikjahæsta kona deildarinnar frá upphafi og þær deila nú þriðja og fjórða sætinu.
Um leið fór Fanndís fram úr Örnu Sif Ásgrímsdóttur, samherja sínum í Val, sem er komin í hóp Vals á ný eftir langa fjarveru en kom ekkert við sögu í leiknum og er nú fimmta leikjahæst.
Þær einu sem hafa leikið fleiri leiki eru methafinn Sandra Sigurðardóttir með 337 leiki, og Málfríður Erna Sigurðardóttir með 310 leiki.
Thelma Lóa Hermannsdóttir varð þriðja FH-konan á 21. öldinni til að skora þrennu í efstu deild þegar FH vann Þór/KA 5:3. Það eru þó aðeins átta vikur síðan þrenna númer tvö leit dagsins ljós og þar var á ferðinni systir Thelmu, Ída Marín Hermannsdóttir, sem skoraði þrjú mörk í sigri FH á Tindastóli. Áður skoraði Ashlee Hincks þrennu fyrir FH gegn Þrótti R. árið 2013.
Sandra María Jessen skoraði sitt 120. mark í efstu deild í sama leik en öll mörkin hefur hún gert fyrir Þór/KA og er markahæst í sögu liðsins. Hún er fjórtánda konan í sögu deildarinnar sem nær að skora 120 mörk.
Kristín Dís Árnadóttir úr Breiðabliki lék sinn 150. deildaleik á ferlinum þegar Blikakonur unnu Víking 4:2 á þriðjudagskvöldið. Þar af eru 107 leikir fyrir Breiðablik og 4 fyrir Fylki í efstu deild, 11 fyrir Augnablik í 1. deild og 28 leikir með Bröndby í dönsku úrvalsdeildinni.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Breiðablik gegn Víkingi og er aftur orðin ein markahæst í deildinni. Þessar hafa skorað flest mörk:
12 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
10 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
9 Samantha Smith, Breiðabliki
9 Sandra María Jessen, Þór/KA
8 Maya Hansen, FH
8 Murielle Tiernan, Fram
7 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti
7 Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir, Stjörnunni
6 Jordyn Rhodes, Val
6 Makala Woods, Tindastóli