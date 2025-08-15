Hann traðkaði viljandi á mér

Tarik Ibrahimagic, leikmaður Víkings úr Reykjavík, var ekki sáttur við Clement Bischoff hjá Bröndby er liðin mættust í Sambandsdeildinni í Evrópu í gærkvöldi.
Bischoff fékk beint rautt spjald fyrir að traðka á Ibrahimagic og er Daninn í liði Víkinga sannfærður um að það hafi verið viljandi.
„Ég náði boltanum af honum og svo braut hann á mér og traðkaði viljandi á mér,“ sagði Ibrahimagic við danska fjölmiðla eftir leik en Campo greinir frá.
„Ég veit að þetta var viljandi því hann reyndi að gefa mér olnbogaskot snemma leiks. Þetta var 100 prósent viljandi og hann átti rauða spjaldið skilið. Kannski komst ég aðeins í hausinn á honum,“ sagði Daninn.
Víkingur vann fyrri leikinn 3:0 í Víkinni en tapaði 4:0 í gær þrátt fyrir rauða spjaldið og er úr leik.