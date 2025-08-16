Best í þrettándu umferðinni

Thelma Lóa Hermannsdóttir var besti leikmaðurinn í 13. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins. Thelma Lóa fór hamförum og skoraði þrennu í 5:3-sigri FH á Þór/KA, sem kom Hafnarfjarðarliðinu upp í annað sæti deildarinnar. Voru þetta fyrstu mörk hennar fyrir FH og fékk Thelma Lóa tvö M fyrir frammistöðu sína.
Thelma Lóa er 25 ára sóknarmaður sem gekk til liðs við FH fyrir tæpum mánuði frá Fort Lauderdale United, sem leikur í USL-deildinni í Bandaríkjunum. Hún lék einnig með FH síðasta sumar en hafði árin á undan leikið í bandaríska háskólaboltanum og spilaði til að mynda ekkert á Íslandi 2022 og 2023.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.