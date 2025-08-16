„Mér líður ógeðslega vel. Þetta er besta tilfinning í heimi,“ sagði Andrea Rut Bjarnadóttir í samtali við mbl.is eftir að hún varð bikarmeistari í fótbolta með liði sínu Breiðabliki í kvöld.
Úrslitaleikurinn við FH var mikil skemmtun og urðu lokatölur 3:2. Úrslitin réðust að lokum í framlengingu eftir 2:2-jafntefli í venjulegum leiktíma.
„Þetta var rosalega erfiður leikur og endalaust af dauðafærum. Þetta var rosalega hraður leikur og varla rólegur kafli allan leikinn. Þetta var fram og til baka.
Við lentum tvisvar undir og ég er ótrúlega ánægð með liðið og baráttuna. Manni líður aldrei vel þegar maður er marki undir en ég hafði það á tilfinningunni að við myndum vinna,“ sagði Andrea.
Breiðablik hafði tapað þremur bikarúrslitaleikjum í röð fyrir leikinn í dag. „Tilfinningin fyrir þennan leik var betri en síðustu ár. Það var meiri ró yfir okkur og við vissum hvað við værum að fara út í.“
Andrea lék 113 mínútur í leiknum og fór af velli í stöðunni 3:2 í framlengingunni. Henni leið vel í henni.
„Maður vill aldrei fara í framlengingu en ég vissi að við myndum taka þetta í henni,“ sagði Andrea.