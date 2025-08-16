Blikar með reynsluna

Breiðablik og FH mætast í 44. bikarúrslitaleik kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli klukkan 16 í dag. Saga liðanna í bikarkeppninni er ansi ólík. Breiðablik hefur 22 sinnum leikið til úrslita og orðið bikarmeistari 13 sinnum. Aðeins Valur er með fleiri bikartitla eða 15.
FH er hins vegar á leiðinni í sinn fyrsta bikarúrslitaleik í sögunni og því um stóra stund að ræða hjá Hafnarfjarðarfélaginu.
