Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 16.8.2025 | 10:00

Blikar með reynsluna

Fyrirliðarnir Arna Eiríksdóttir hjá FH og Agla María Albertsdóttir úr Breiðabliki. Ljósmynd/KSÍ
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Breiðablik og FH mætast í 44. bikarúrslitaleik kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli klukkan 16 í dag. Saga liðanna í bikarkeppninni er ansi ólík. Breiðablik hefur 22 sinnum leikið til úrslita og orðið bikarmeistari 13 sinnum. Aðeins Valur er með fleiri bikartitla eða 15.

FH er hins vegar á leiðinni í sinn fyrsta bikarúrslitaleik í sögunni og því um stóra stund að ræða hjá Hafnarfjarðarfélaginu.

