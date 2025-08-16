Breiðablik bikarmeistari eftir framlengingu

Breiðablik er bikarmeistari kvenna í fótbolta í 14. sinn eftir sigur á FH, 3:2, í bikarúrlsitum á Laugardalsvelli í dag. Úrslitin réðust í framlengingu í stórskemmtilegum og spennandi úrslitaleik. Aðeins Valur hefur orðið bikarmeistari oftar eða 15 sinnum.
FH byrjaði betur og eftir langa sókn skoraði Thelma Karen Pálmadóttir fyrsta mark leiksins á 9. mínútu er hún lét vaða utan teigs eftir horn og boltinn í Öglu Maríu Albertsdóttur og í netið.
Breiðablik var mun sterkari aðilinn eftir markið og þung sókn Kópavogsliðsins skilaði sér loks í jöfnunarmarki á 32. mínútu. Blikar unnu þá boltann á vallarhelmingi FH og Berglind Björg Þorvaldsdóttir gaf á Samönthu Smith sem skaut í varnarmann og í netið.
Mikil jafnræði var með liðunum eftir jöfnunarmarkið og var staðan í leikhléi 1:1.
Seinni hálfleikur fór rólega af stað en Smith fékk dauðafæri til að skora sitt annað mark á 60. mínútu þegar hún lagði boltann framhjá úr af mjög stuttu færi hægra megin í teignum.
Þess í stað var það Thelma Karen sem skoraði sitt annað mark og annað mark FH mínútu síðar. Hún fékk þá boltann á hægri kantinum, brunaði að marki og skaut í Elínu Helenu Karlsdóttur og í netið.
Mínútu eftir það fengu Blikar svo tvö dauðafæri í sömu sókninni. Fyrst varði Macy Enneking glæsilega frá Berglindi Björgu og strax í kjölfarið skaut Birta Georgsdóttir framhjá úr góðri stöðu.
Birta gafst ekki upp og hún jafnaði á 67. mínútu með góðu skoti í bláhornið úr vítateignum hægra megin og var staðan 2:2 í stórskemmtilegum bikarúrslitaleik.
Thelma Karen var hársbreidd frá því að skora sitt þriðja mark og koma FH yfir í þriðja sinn á 72. mínútu er hún slapp í gegn eftir langa sendingu fram frá Enneking en hún skaut í stöngina og Blikar sluppu með skrekkinn.
Mörkin í venjulegum leiktíma urðu ekki fleiri og því varð að framlengja.
Breiðablik byrjaði betur í framlengingunni og komst yfir í fyrsta skipti í leiknum á 97. mínútu. Samantha Smith gerði þá sitt annað mark með hnitmiðuðu skoti úr teignum eftir sendingu frá Karitas Tómasdóttur sem hafði aðeins verið inn á í nokkrar sekúndur.
Reyndist það eina mark fyrri hluta framlengingarinnar og var staðan eftir hann 3:2.
FH var nálægt því að jafna á 115. mínútu en Maya Hansen setti þá boltann í slána af stuttu færi eftir sendingu frá Örnu Eiríksdóttur. Nær komst FH ekki og Breiðablik fagnaði sigri í bikarúrslitum árið 2025.