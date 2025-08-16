Nik Chamberlain fagnaði í kvöld sínum fyrsta bikarmeistaratitli í fótbolta er hann stýrði Breiðabliki til sigurs, 3:2, gegn FH í bikarúrslitum kvenna á Laugardalsvelli í kvöld.
„Þetta er æðislegt. Ég er enn að átta mig á þessu og það tekur eflaust nokkra daga að átta mig almennilega á þessu,“ sagði enski þjálfarinn í samtali við mbl.is eftir leik.
Leikurinn var hin besta skemmtun, fimm mörk, framlenging og fullt af góðum færum á báða bóga.
„Þetta voru tvö góð lið sem gáfu allt sitt og spiluðu sóknarbolta. Við sýndu mikinn styrk í að jafna tvisvar á móti virkilega góðu FH-liði. Við stýrðum leiknum vel á köflum og vörðumst vel í einn-á-einn stöðum á köntunum.
Við spiluðum okkar leik og fylgdum okkar gildum. Það er mikil reynsla í mínu liði og við vissum að færin kæmu,“ sagði hann um leikinn.
Chamberlain var í sínum þriðja bikarúrslitaleik. Hann mátti þola töp í tvö fyrstu skiptin, fyrst með Þrótti gegn Breiðabliki árið 2021 og svo með Breiðabliki gegn Val í fyrra.
„Ég sagði við sjálfan mig fyrir leikinn að allt er þegar þrennt er. Það er gott að vinna þetta loksins og það sama má segja um Breiðablik eftir nokkur töp í röð í úrslitum,“ sagði hann.
FH hefur verið í toppbaráttu í Bestu deildinni allt tímabilið og fór í bikarúrslit. Er um besta tímabil FH-liðsins í mjög langan tíma.
„Maður sá hvað þetta lið er gott fyrri hluta síðasta tímabil. Það er góð uppbygging í gangi og liðið er með mjög góðan uppalinn leikmann í Thelmu. Við eigum von á að FH muni berjast við okkur um titilinn allt til loka tímabilsins,“ sagði Chamberlain.