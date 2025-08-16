Gott að ná loksins að landa þessu

„Þetta var seigla hjá okkur,“ sagði Agla María Albertsdóttir fyrirliði Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir að hún varð bikarmeistari í fótbolta með liðsfélögum sínum eftir sigur á FH, 3:2, í framlengdum úrslitaleik á Laugardalsvelli í kvöld.
Breiðablik lenti tvisvar undir í leiknum, jafnaði í bæði skiptin og skoraði svo sigurmarkið í framlengingu.
„Við höfðum allan tímann trú á verkefninu og við fengum fullt af færum. Ég er mjög fegin að hafa siglt þessu heim.
Ég hafði alla trú á að við myndum skora aftur. Við fengum fullt af færum. Auðvitað er það samt stressandi að vera 3:2 yfir og þær skora mark sem er síðan dæmt af. Ég er mjög fegin,“ sagði Agla María.
Bikarinn er kærkominn fyrir Breiðablik eftir tap í bikarúrslitum þrjú ár í röð.
„Það er rosalega gott fyrir félagið að ná loksins að landa þessum titli. Ég lít jákvæðum augum á að við höfum komist svona oft í bikarúrslitaleik,“ sagði Agla María.