Gott að ná loksins að landa þessu

Agla María fær hamingjuóskir frá Þorvaldi Örlygssyni formanni KSÍ í leiklsok. mbl.is/Hákon Pálsson
„Þetta var seigla hjá okkur,“ sagði Agla María Albertsdóttir fyrirliði Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir að hún varð bikarmeistari í fótbolta með liðsfélögum sínum eftir sigur á FH, 3:2, í framlengdum úrslitaleik á Laugardalsvelli í kvöld.

Breiðablik lenti tvisvar undir í leiknum, jafnaði í bæði skiptin og skoraði svo sigurmarkið í framlengingu.

„Við höfðum allan tímann trú á verkefninu og við fengum fullt af færum. Ég er mjög fegin að hafa siglt þessu heim.

Ég hafði alla trú á að við myndum skora aftur. Við fengum fullt af færum. Auðvitað er það samt stressandi að vera 3:2 yfir og þær skora mark sem er síðan dæmt af. Ég er mjög fegin,“ sagði Agla María.

Bikarinn er kærkominn fyrir Breiðablik eftir tap í bikarúrslitum þrjú ár í röð.

„Það er rosalega gott fyrir félagið að ná loksins að landa þessum titli. Ég lít jákvæðum augum á að við höfum komist svona oft í bikarúrslitaleik,“ sagði Agla María.

