Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 16:00

Afturelding – KA kl. 17, bein lýsing

Birgir Baldvinsson og Benjamin Stokke eigast við.
Birgir Baldvinsson og Benjamin Stokke eigast við. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Afturelding og KA mætast í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á heimavelli Aftureldingar í Mosfellsbæ klukkan 17.

Afturelding er í 11. sæti með 20 stig og KA í áttunda með 22.

Mbl.is er í Mosfellsbæ og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Leiklýsing

Afturelding 0:0 KA opna loka
0. mín. Góðan dag og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Aftureldingar og KA í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta.
mbl.is
