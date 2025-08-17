Afturelding – KA kl. 17, bein lýsing

Afturelding og KA mætast í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á heimavelli Aftureldingar í Mosfellsbæ klukkan 17.
Afturelding er í 11. sæti með 20 stig og KA í áttunda með 22.
Mbl.is er í Mosfellsbæ og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|ÍBV
|4:1
|Valur
|4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.Leik lokið
|Stjarnan
|2:1
|Vestri
|Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.Leik lokið