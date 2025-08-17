Andri sá um gömlu félagana

Stjarnan tók á móti Vestra í 18. umferð bestu deildar karla í fótbolta í dag og lauk leiknum með 2:1 sigri Stjörnunnar.
Eftir leikinn er Stjarnan áfram í 4. sætinu með 31 stig en Vestri er sæti neðar með 26 stig og getur Fram tekið 5. Sætið af þeim með sigri á KR annað kvöld.
Það tók Vestra tæplega þrjár mínútur að skora fyrsta mark leiksins. Það kom eftir að Ágúst Eðvald Hlynsson gaf boltann fyrir mark Stjörnunnar. Hinumegin við teiginn mætti síðan Anton Kralj sem skaut föstu skoti og boltinn endaði í netinu. Staðan 1:0 fyrir Vestra.
Eftir þetta má segja að Stjarnan hafi sótt ansi hart að marki Vestra og voru nokkrum sínum nálægt því að komast í sannkölluð dauðafæri.
Andri Rúnar Bjarnason jafnaði leikinn á 19. mínútu leiksins. Það kom eftir að Serigne Modou Fall átti skelfilega sendingu til baka. Andri Rúnar komst inn í sendinguna, setti boltann milli fóta Guy Smit og afgreiddi boltann síðan í netið. Staðan orðin jöfn, 1:1.
Andri Rúnar var síðan aftur á ferðinni á 34. Mínútu þegar Jóhann Árni Gunnarsson gaf boltann fyrir mark Vestra. Þar var Andri Rúnar mættur til að koma boltanum framhjá Guy Smit og yfir marklínuna. Staðan orðin 2:1 fyrir Stjörnuna.
Vestramenn settu í annan gír eftir þetta og sóttu mun harðar að marki Stjörnunnar það sem eftir lifði fyrri hálfleiks. Voru gestirnir nokkrum sinnum ansi nálægt því að jafna leikinn en hálfleikstölur voru 2:1 fyrir Garðbæinga.
Seinni hálfleikur fór rólega af stað og gerðist ekki mikið framan af honum. Vestri skoraði mark á 59. Mínútu sem var dæmt af vegna rangstöðu. Við fyrstu var ekkert athugavert að sjá en þegar nánar var gáð var ljóst að Vladimir Tufegdzic var rangstæður og hafði áhrif á leikinn.
Fyrsta dauðafæri Stjörnunnar í seinni hálfleiks kom á 66. Mínútu þegar Baldur Logi Guðlaugsson átti hörkuskot í þverslá.
Seinni hálfleikur var mun bragðdaufari en sá fyrri. Vestramenn reyndu hvað þeir gátu til að jafna leikinn en Stjörnumenn voru fastir fyrir og héldu fengnum hlut. Fór því svo að Stjarnan vann 2:1 sigur eins og fyrr segir.
