Gefum þeim mark á silfurfati

Davíð Smári Lamude var svekktur með 2:1 tap gegn Stjörnunni í dag í Bestu deild karla í fótbolta. Spurður út í tapið sagði Davíð Smári þetta:
„Það er blanda af því að við fáum á okkur ódýr mörk og að við skorum hérna mark sem í flestum tilfellum telst löglegt. Ég er samt stoltur af liðinu. Þetta er ekki auðvelt í ljósi þess sem koma skal hjá okkur. Það er ekki auðvelt að koma hér á erfiðan útivöll og skilja allt eftir á vellinum.
Við skildum allt eftir á vellinum. Ég ætla ekki að segja að við höfum gert það allan leikinn en í seinni hálfleik var bara eitt lið hérna á vellinum og ég ætla bara að taka það góða út úr þessum leik og skilja hitt eftir. Við vorum pínu óheppnir með hluti sem féllu ekki með okkur í dag og það verður bara að hafa það. Bara áfram, gakk.
Þið skorið frábært mark hér í upphafi leiks. Það vill ekkert lið lenda undir á móti Vestra í ljósi leikskipulagsins sem Vestri spilar. Hefði þitt lið átt að gera betur í að halda fengnum hlut í ljósi þess að þið náið forystu svona snemma?
„Já, algjörlega. Það er ein slök sending til baka sem gefur þeim mark á silfurfati. Við það datt botninn aðeins úr þessu hjá okkur því fram að því vorum við mun betra liðið á vellinum. Um leið og við gefum þetta mark þá koðnar niður í okkar leik og Stjarnan er með öll völd alveg þangað til í seinni hálfleik þegar við tökum öll völd aftur.“
Næsti leikur Vestra er bikarúrslitaleikur gegn Val en ef við fókusum á deildina þá er næsti leikur gegn Víkingum. Hvernig verður framhaldið hjá Vestra?
„Við sjáum það að við getum alveg barist við þessi lið fyrir ofan okkur. Mér fannst við vera miklu betri en þetta Stjörnulið í dag. Við getum gefið öllum þessum liðum leik og við ætlum að byrja á því að gefa Val alvöru leik á Laugardalsvelli um næstu helgi og vinna þá,“ sagði Davíð Smári í samtali við mbl.is.