Gríðarlega ljúft að koma inn á og hafa áhrif

Bragi Karl Bjarkason, leikmaður FH í Bestu deild karla, kom inn af bekknum og skoraði tvö mörk í ótrúlegum 5:4 sigri á Kópavogsvelli gegn Breiðabliki. Hann var kampakátur að leik loknum.
„Gríðarlega ljúft að koma inn af bekknum og hafa áhrif á leikinn inni á vellinum. Frábært að sækja þrjú stig á gervigrasi í þokkabót. Þessi gervigrasgrýla er eitthvað sem við náðum að kveða niður hér. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað verra fyrir okkur að spila á gervigrasi, hvort þetta var hugarfarslegt eða eitthvað annað veit ég ekki.
Við náðum í seinni hálfleik að keyra á þá og brjóta þá niður og þeir urðu vængbrotnir, við nýttum það vel sem er gott.“
Þetta eru þín fyrstu mörk í sumar í deildinni. Gerir þetta mikið fyrir sjálfstraustið þitt?
„Ekki spurning. Tækifærin hafa verið af skornum skammti í sumar en maður vill alltaf nýta það vel þegar maður fær að spila. Ljúft að skora tvö mörk í kvöld og vonandi fæ ég tækifæri til að halda þessu áfram og skora fleiri mörk í deildinni.“
Hefuru verið ósáttur með hve fá tækifæri þín hafa verið í vetur eða hefur aukin skilning á þessu í ljósi þess að þetta er þitt fyrsta tímabil í efstu deild?
„Maður vill alltaf spila, eins og þú segir er þetta ákveðinn aðlögunartími sem er í gangi núna. Ég reyni að æfa vel og nýta tækifærin þegar þau gefast. Við erum með mjög gott lið og sterkan leikmannahóp þar sem allir eiga skilið að fá að spila. Ég reyni að gera vel þegar ég fæ mínútur.“