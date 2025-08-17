Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 19:13 | Uppfært 19:28

ÍA - Víkingur R., staðan er 0:1

Haukur Andri Haraldsson úr ÍA og Viktor Örlygur Andrason hjá …
Haukur Andri Haraldsson úr ÍA og Viktor Örlygur Andrason hjá Víkingi eigast við í kvöld. Ljósmynd/Guðmundur Bjarki Halldórsson
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

sport@mbl.is

ÍA og Víkingur úr Reykjavík eigast við í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Akranesvelli klukkan 18.

ÍA er í botnsætinu með 16 stig. Víkingur er í öðru sæti með 32.

Mbl.is er á Akranesvelli og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

ÍBV 4:1 Valur opna
90. mín. Leik lokið 4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.
Stjarnan 2:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.
Man. Utd 0:1 Arsenal opna
90. mín. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) fær gult spjald 90+3. Fer aftan í Mbeumo og þetta er klárt spjald. United fær aukaspyrnu á miðjum vellinum.
Afturelding 3:3 KA opna
90. mín. Leik lokið +4. Sanngjarnt 3:3 jafntefli.
Breiðablik 1:0 FH opna
26. mín. Davíð Ingvarsson (Breiðablik) skorar 1:0 Kristinn Steindórsson með frábæran bolta fyrir markið á Davíð sem þarf ekki að gera neitt annað en koma tá í boltann, sem og hann gerir. Blikar leiða!

Leiklýsing

ÍA 0:1 Víkingur R. opna loka
84. mín. Gísli Laxdal Unnarsson (ÍA) fer af velli
mbl.is
