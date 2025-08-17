ÍA - Víkingur R., staðan er 0:1

ÍA og Víkingur úr Reykjavík eigast við í 19. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Akranesvelli klukkan 18.
ÍA er í botnsætinu með 16 stig. Víkingur er í öðru sæti með 32.
Mbl.is er á Akranesvelli og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|ÍBV
|4:1
|Valur
|4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.Leik lokið
|Stjarnan
|2:1
|Vestri
|Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.Leik lokið
|Man. Utd
|0:1
|Arsenal
|90+3. Fer aftan í Mbeumo og þetta er klárt spjald. United fær aukaspyrnu á miðjum vellinum.Myles Lewis-Skelly (Arsenal) fær gult spjald