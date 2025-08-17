„Þetta var geggjaður bikarúrslitaleikur,“ sagði Birta Georgsdóttir leikmaður Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir að hún varð bikarmeistari í fótbolta eftir sigur á FH, 3:2, í framlengdum úrslitaleik á Laugardalsvelli í gærkvöldi.
„Við vissum að þetta yrði erfiður leikur en við gáfumst aldrei upp. Við getum unnið allt ef við viljum það. Þetta var hörkubarátta en við gerðum vel og þetta datt með okkur,“ bætti hún við.
Birta skoraði annað mark Breiðabliks er hún jafnaði í 2:2 í seinni hálfleik. Hvernig er að skora í úrslitum bikarsins? „Það er ólýsanleg tilfinning, adrenalínið er alveg í botni og það er geggjað.“
Birta var tekin af velli í seinni hálfleik og þurfti að horfa á alla framlenginguna á bekknum. Hún er vægast sagt hrifnari af því að vera inni á vellinum en á bekknum.
„Mér leið ömurlega í 40 mínútur og fólkið á bekknum var að reyna að trufla mig því ég var svo stressuð,“ sagði Birta létt.
Breiðablik hafði tapað þremur bikarúrslitaleikjum í röð fyrir leikinn í gær og gat loksins fagnað.
„Það er ótrúlega mikilvægt að vinna þetta loksins. Ég var ekki að fara að koma hingað og tapa fjórða árið í röð. Ég er ógeðslega ánægð.“
Birta sjálf hefur leikið mjög vel á tímabilinu. Hún er næstmarkahæst í Bestu deildinni með tíu mörk og þá gerði hún einnig þrjú mörk í bikarnum á leiktíðinni.
Fyrir tímabilið átti hún best sjö mörk í Bestu deildinni á einu tímabili og er því að eiga sitt besta tímabil til þessa.
„Ég æfði vel í vetur, Nik hefur hjálpað mér mjög mikið og svo er ég með rosalega góða liðsfélaga í kringum mig sem hjálpa mér að skora mörkin,“ sagði Birta.