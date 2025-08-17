Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 16:35

Markaregn og rauð spjöld í toppbaráttunni

Adam Árni Róbertsson fyrirliði Grindavíkur er markahæstur í 1. deild …
Adam Árni Róbertsson fyrirliði Grindavíkur er markahæstur í 1. deild með 12 mörk. mbl.is/Eyþór Árnason

 Þróttur R. sigraði Njarðvík 3:2 á útivelli í toppslagnum í 1. deild karla í knattspyrnu. HK og Grindavík gerðu 3:3-jafntefli í Kórnum.

Njarðvík er á toppi deildarinnar með 37 stig, Þróttur er þar á eftir með 35 stig, HK er í fimmta sæti með 31 stig en Grindavík er í áttunda sæti með 18 stig.

Sigurjón Már Markússon kom Njarðvík yfir eftir tólf mínútur en Þróttur komst í 2:1 með mörkum frá Kára Kristjánssyni og Aroni Snæ Ingasyni á 42. og 43. mínútu og þannig var staðan í hálfleik.

Strax á fyrstu mínútu seinni hálfleiks jafnaði Freysteinn Ingi Guðnason metin fyrir Njarðvík í 2:2 en mínútu síðar skoraði Viktor Andri Hafþórsson sigurmark gestanna og leikurinn endaði 3:2. 

Sex mörk og tvö rauð spjöld

 Adam Árni Róbertsson kom Grindavík yfir í 1:0 eftir aðeins 11 mínútur en Dagur Orri Garðarsson jafnaði metin á 26. mínútu og staðan var jöfn í hálfleik.

Árni Salvar Heimisson kom Grindavík í 2:1 og Adam Árni, sem er núna markahæstur í deildinni með 12 mörk, kom Grindavík í 3:1.

Á 85. mínútu minnkaði Jóhann Þór Arnarsson muninn í 2:1 og á fimmtu mínútu uppbótartímans jafnaði Þorsteinn Aron Antonsson metin í 3:3.

Aron Kristófer Lárusson fékk sitt annað gula spjald á áttundu mínútu uppbótartímans og Hermann Hreiðarsson á sömu mínútu fyrir mótmæli.

mbl.is
Fleira áhugavert
Blaðaviðtal lagt fram í gögnum Gufunesmálsins Missti máttinn fyrir neðan bringu en gengur á ný Krafði fyrirtækið um 90.000 krónur í bætur Hinsta ósk móður hans að hann myndi hlaupa
Fleira áhugavert
Höfum í raun svo stuttan tíma Hinsta ósk móður hans að hann myndi hlaupa Grjót hrundi aftur á veginn þar sem banaslys varð Blaðaviðtal lagt fram í gögnum Gufunesmálsins