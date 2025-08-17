Markaregn og rauð spjöld í toppbaráttunni

Þróttur R. sigraði Njarðvík 3:2 á útivelli í toppslagnum í 1. deild karla í knattspyrnu. HK og Grindavík gerðu 3:3-jafntefli í Kórnum.
Njarðvík er á toppi deildarinnar með 37 stig, Þróttur er þar á eftir með 35 stig, HK er í fimmta sæti með 31 stig en Grindavík er í áttunda sæti með 18 stig.
Sigurjón Már Markússon kom Njarðvík yfir eftir tólf mínútur en Þróttur komst í 2:1 með mörkum frá Kára Kristjánssyni og Aroni Snæ Ingasyni á 42. og 43. mínútu og þannig var staðan í hálfleik.
Strax á fyrstu mínútu seinni hálfleiks jafnaði Freysteinn Ingi Guðnason metin fyrir Njarðvík í 2:2 en mínútu síðar skoraði Viktor Andri Hafþórsson sigurmark gestanna og leikurinn endaði 3:2.
Adam Árni Róbertsson kom Grindavík yfir í 1:0 eftir aðeins 11 mínútur en Dagur Orri Garðarsson jafnaði metin á 26. mínútu og staðan var jöfn í hálfleik.
Árni Salvar Heimisson kom Grindavík í 2:1 og Adam Árni, sem er núna markahæstur í deildinni með 12 mörk, kom Grindavík í 3:1.
Á 85. mínútu minnkaði Jóhann Þór Arnarsson muninn í 2:1 og á fimmtu mínútu uppbótartímans jafnaði Þorsteinn Aron Antonsson metin í 3:3.
Aron Kristófer Lárusson fékk sitt annað gula spjald á áttundu mínútu uppbótartímans og Hermann Hreiðarsson á sömu mínútu fyrir mótmæli.