Mikilvægur sigur Fjölnis - markaveisla í Árbæ

Selfoss mátti þola tap gegn Fjölni, 2:1, í 18. umferð 1. deildar í knattspyrnu í dag.
Orri Þórhallsson kom Fjölni yfir á 22. mínútu eftir misheppnaða sendingu Selfoss og stuttu seinna tvöfaldaði Daníel Ingvar Ingvarsson forystu Fjölnis á 30. mínútu.
Jón Daði Böðvarsson minnkaði muninn á 34. mínútu en fleiri urðu mörkin ekki og mikilvægur sigur Fjölnis niðurstaðan.
Það var meira fjör í Árbænum þegar Fylkir sigraði Keflavík, 4:0, í Árbæ í dag.
Arnór Breki Ásþórsson skoraði fyrsta mark leiksins á 32. mínútu og var Fylkir einu marki yfir í hálfleik.
Í seinni hálfleik gáfu Árbæingar í og skoruðu þrjú mörk á sex mínútum þegar Benedikt Daríus Garðarsson skoraði tvö mörk og Guðmundur Tyrfingsson eitt.
Fylkir situr samt sem áður enn í fallsæti með 14 stig en nú bara einu stigi frá Fjölni í 10. sæti.