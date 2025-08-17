Óskar hetja Víkinga á Skaganum

Víkingur úr Reykjavík fór með mikilvægan sigur af hólmi gegn ÍA, 1:0, í 19. umferð Bestu deildar í knattspyrnu í dag.
Víkingur er þar með bara tveimur stigum frá Val sem situr í efsta sæti deildarinnar með 37 stig.
Leikurinn fór fremur rólega af stað. Víkingar voru hins vegar með stjórn á leiknum og fengu betri færi fyrir vikið.
Á 34. mínútu slapp Valdimar Þór Ingimundarson einn í gegnum vörn Skagamanna. Valdimar beið eftir liðsfélögum sínum og renndi síðan boltanum út í teiginn þar sem Gylfi Þór Sigurðsson beið. Gylfi reyndi skot en skotið var laust og beint á Árna Marinó Einarsson.
Bestu tækifæri Víkings í fyrri hálfleik komu hins vegar undir lokin. Á 2. mínútu uppbótartíma slapp Valdimar aftur í gegn og var einn á móti marki. Valdimar reyndi skot en Árni varði stórkostlega í horn. Víkingar tóku hornið þar sem boltinn hrökk út úr teignum á Davíð Atlason sem átti þrumuskot sem Árni náði aftur að verja stórkostlega í horn.
Staðan var því 0:0 í hálfleik.
Á 49. mínútu færði Viktor Örlygur Andrason boltann yfir á vinstri kantinn á Óskar Borgþórsson. Óskar lék feikilega vel framhjá varnalínu ÍA og kom sér í skotfæri inn í teig. Óskar lét vaða með vinstri og boltinn söng í netinu, 1:0.
Á 70. mínútu settist Oliver Ekroth, fyrirliði Víkings, í grasið og hélt um lærið á sér. Oliver stóð upp og hélt leik áfram. Stuttu seinna settist hann hins vegar aftur í grasið og bað um skiptingu. Skyldi Oliver vera meiddur myndi það reynast Víkingi mikið áfall þar sem stutt er eftir af tímabilinu.
Á 90. mínútu var Baldvin Þór Berndsen of seinn í tæklingu og fékk sitt seinna gula spjald. Hann fékk fyrra gula spjaldið á 62. mínútu fyrir að kvarta í dómaranum.
Fleiri urðu mörkin ekki og mikilvægur sigur Víkings niðurstaðan.
|ÍBV
|4:1
|Valur
|4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.Leik lokið
|Stjarnan
|2:1
|Vestri
|Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.Leik lokið
|Man. Utd
|0:1
|Arsenal
|90+3. Fer aftan í Mbeumo og þetta er klárt spjald. United fær aukaspyrnu á miðjum vellinum.Myles Lewis-Skelly (Arsenal) fær gult spjald