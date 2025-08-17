Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 21:01

Ótrúlegur sigur FH í Kópavogi

Ágúst Orri Þorsteinsson úr Breiðabliki og Tómas Orri Róbertsson úr …
Ágúst Orri Þorsteinsson úr Breiðabliki og Tómas Orri Róbertsson úr FH eigast við í kvöld. mbl.is/Hákon
Kjartan Leifur Sigurðsson

kjartanleifur@mbl.is

Breiðablik og FH áttust við í 19. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í kvöld og lauk leiknum með frábærum 5:4 sigri FH-inga.

FH kemst með sigrinum upp í efri hluta deildarinnar með 25 stig, þetta var þeirri fyrsti sigur á gervigrasi á tímabilinu. Blikar geta verið svekktir að hafa ekki náð að sigra leikinn enda töpuðu Valsmenn gegn Eyjamönnum fyrr í dag og gátu Blikar því styrkt stöðu sína í toppbaráttunni með sigri. 

FH-ingar byrjuðu leikinn betur og áttu dauðafæri strax á fimmtu mínútu leiksins þegar Kjartan Kári Halldórsson komst inn í afleita sendingu Viktors Arnar Margeirssonar til baka á Anton Ara Einarsson í markinu og reyndi að lyfta knettinum í netið en framhjá fór hann. 

Anton Ari gerði svo frábærlega í að verja frá Birni Daníel Sverrissyni í afbragðsskotfæri á 14. mínútu leiksins en Kjartan Kári hafði gert frábærlega í aðdragandanum. 

Aðeins mínútu síðar áttu Blikar svo aftur lélega sendingu til baka á Anton Ari þegar Kristinn Steindórsson sendi ansi langan bolta til baka sem Sigurður Bjartur komst inn og tókst að fara framhjá Antoni Ara en var í þröngri stöðu og náði ekki að gera sér mat úr færinu.

FH-ingum var svo refsað á 26. mínútu þegar Davíð Ingvarsson potaði knettinum í netið eftir frábæra fyrirgjöf Kristins Steindórssonar. Staðan orðin 1:0, þvert gegn gangi leiksins. 

Kristján Flóki Finnbogason jafnaði hinsvegar metin fyrir FH-inga á 33. mínútu eftir góðan undirbúning Kjartans Kára. Anton Ari var hálf hikandi í markinu og hefði átt að gera betur. 

Blikar svöruðu hinsvegar strax þremur mínútum síðar þegar Birkir Valur Jónsson skoraði sjálfsmark eftir að Mathias Rosenörn hafði varið meistaralega frá Davíð Ingvarssyni í aðdragandanum. 2:1 var því staðan í hálfleik.

FH-ingar komu hinsvegar inn í seinni hálfleiki í miklu stuði og jöfnuðu strax á 47. mínútu með góðum skalla Björns Daníels Sverrissonar eftir fyrirgjöf Kjartans Kára. 

Það má svo segja að vendipunktur í leiknum hafi orðið þegar Breiðhyltingurinn Bragi Karl Bjarkason kom inn á völlinn í stað Kristjáns Flóka Finnbogasonar á 54. mínútu. Aðeins fjórum mínútum síðar voru FH-ingar komnir í 4:2 eftir tvö glæsileg mörk frá Braga Karli. Hans fyrstu mörk í sumar. 

FH-ingar voru svo í hörkustuði áfram eftir þetta og á 67. mínútu kom fimmta markið þegar Sigurður Bjartur stangaði inn fyrirgjöf frá Birki Val Jónssyni. 

Kristófer Ingi Kristinsson minnkaði muninn á 84. mínútu með föstu skoti í nærhornið. Mathias Rosenörn líklega svekktur að verja ekki skotið. Ásgeir Helgi kom svo Blikum í 5:4 á 89 mínútu með góðum skalla eftir fyrirgjöf Kristins Jónssonar en lengra komust Blikar ekki. Sigur FH því staðreynd.

