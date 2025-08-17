Sáu það allir á vellinum

Afturelding og KA gerðu 3:3 jafntefli í stórskemmtilegum leik í Mosfellsbæ í dag en leikurinn var hluti af 19. umferð bestu deildar karla. Magnús Már Einarsson þjálfari Aftureldingar hefði viljað sjá sitt lið taka öll stigin í leiknum. Hann hafði þetta að segja spurður nánar út í leikinn.
„Ég er alls ekki sáttur við úrslitin því mér fannst við eiga að vinna þennan leik. Við vorum miklu líklegri hérna í seinni hálfleik. Við lögðum allt í sölurnar til að vinna og fá betri færi. Þannig ég get ekki verið sáttur við þessi úrslit.“
Úr því sem komið var. Er þá ekki fínt að fá stig í ljósi þess að þið lendið undir á 84. mínútu og náið að jafna í þriðja sinn á 85. mínútu?
„Jú í því samhengi en trúin er svakaleg í þessum leik. Við jöfnum í þrisvar sinnum í þessum leik. Í öll skiptin erum við síðan alltaf að reyna ná fram sigurmarkinu. Orkan í liðinu var svakaleg og líka hjá þeim sem komu inn á. Það er synd í rauninni að við höfum ekki klárað þennan leik.“
Þið fáið víti í stöðunni 1:1 sem þið klikkið á og fáið síðan strax víti í bakið sem KA skorar úr. Ertu sáttur við þann dóm?
„Nei, ég held það hafi allir séð það á vellinum að þetta var ekki vítaspyrna. En hann dæmir þetta og er bara hans ákvörðun. Þó að við fáum vítaspyrnu þá þarf ekki að gefa hinu liðinu vítaspyrnu. Það gefur augaleið.“
En að lenda þrisvar sinnum undir í leiknum og vera nýliðar í þessari deild þá hlýtur það að teljast til styrkleika að ná að enda þennan leik með jafntefli, ekki satt?
„Jú jú, og við erum að mjatla inn stigunum. Við þurfum bara að halda áfram að hafa þessa trú. Við erum búnir að vera í hörkuleikjum að undanförnu og þessi deild er gríðarlega jöfn og hrikalega jafnir leikir. Það munu koma sigurleikir, það er engin spurning.“
Eitthvað sem þú hefðir viljað sjá fara betur hjá þínu liði?
„Já, alveg helling. Í öllum þessum mörkum fyrir utan vítaspyrnuna sem var einhver gjöf. En hin tvö mörkin sem við fengum á okkur voru ekki nógu góð og ég þarf mögulega líka að taka eitthvað á mig þar.“
Næsti leikur er á móti Val næsta þriðjudag eftir bikarúrslitaleik hjá þeim. Hvernig verður það verkefni?
„Það verður bara gaman að mæta þeim. Það eru lið að vinna á víxl og þessi topplið eru að missa af stigum á móti botnliðunum og við þurfum bara að vera klárir í bátana þegar við mætum á Hlíðarenda,“ sagði Magnús Már í samtali við mbl.is.