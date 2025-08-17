Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 18:57

Sex marka jafntefli í Mosfellsbæ

Ásgeir Sigurgeirsson úr KA með boltann í kvöld.
Ásgeir Sigurgeirsson úr KA með boltann í kvöld. mbl.is/Hákon
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Afturelding tók á móti KA í 19. umferð bestu deildar karla í fótbolta í dag og lauk leiknum með 3:3 jafntefli í frábærum leik.

Eftir leikinn er Afturelding með 21 stig en KA er með 23 stig. Þar sem enn á eftir að klára umferðina er ómögulegt að segja í hvaða sæti liðin lenda að henni lokinni.

Fyrri hálfleikur var ansi kaflaskiptur. KA-menn réðu ríkjum fyrstu 25 mínútur leiksins. Guðjón Ernir kom KA yfir á 22. mínútu með góðu skoti utan teigs eftir sendingu frá Hans Viktori Guðmundssyni. Staðan 1:0 fyrir KA.

Eftir þetta réðu Mosfellingar öllu á vellinum og gerðu harða atlögu að marki KA. Besta færi Aftureldingar kom á 32. mínútu þegar Þórður Gunnar Hafþórsson komst einn á móti Steinþóri Má Auðunssyni í marki KA sem varði frá Þórði.

Afturelding var oft ansi nálægt því að jafna leikinn í fyrri hálfleik en tókst ekki. Staðan í hálfleik 1:0 fyrir KA.

Afturelding mætti í seinni hálfleikinn af krafti og jafnaði leikinn strax á 49. mínútu þegar Georg Bjarnason fór í þríhyrningsspil við Þórð Gunnar Hafþórsson sem skoraði af öryggi og jafnaði leikinn. Staðan 1:1.

Á 58. mínútu leiksins fengu Mosfellingar vítaspyrnu þegar boltinn fór í höndina á varnarmanni KA. Á vítapunktinn fór Benjamin Stokke en Steinþór Már Auðunsson varði frábærlega.

Stuttu seinna fengu KA-menn vítaspyrnu þegar Georg Bjarnason braut á Jóan Símun Edmundsson. Á vítapunktinn fór Hallgrímur Mar Streingrímsson og hann skoraði. Staðan orðin 2:1 fyrir KA.

Luc Kassi skoraði sitt fyrsta mark fyrir Aftureldingu á 79. mínútu með frábærum skalla eftir sendingu frá Georg Bjarnasyni og staðan orðin 2:2.

KA-menn komust yfir með fallegu marki Hallgríms Mar Steingrímssonar á 84. mínútu eftir sendingu frá Hans Viktori Guðmundssyni. En Adam var ekki lengi í paradís því Afturelding jafnaði strax mínútu síðar þegar Aron Jóhannsson skoraði á 85. mínútu. Staðan því 3:3.

KA-menn fengu sannkallað dauðafæri til að vinna leikinn þegar Dagur Ingi komst einn inn fyrir vörn Aftureldingar en skaut framhjá. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

ÍBV 4:1 Valur opna
90. mín. Leik lokið 4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.
Stjarnan 2:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.
Man. Utd 0:1 Arsenal opna
90. mín. Myles Lewis-Skelly (Arsenal) fær gult spjald 90+3. Fer aftan í Mbeumo og þetta er klárt spjald. United fær aukaspyrnu á miðjum vellinum.
ÍA 0:0 Víkingur R. opna
45. mín. Hálfleikur 0:0, Víkingur hættumeira liðið en Skagamenn átti nokkrar ágætar rispur.
Breiðablik 0:0 FH opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Afturelding 3:3 KA opna loka
90. mín. Sigurpáll Melberg Pálsson (Afturelding) á skalla yfir
mbl.is
Fleira áhugavert
Þorði varla að sofa Missti máttinn fyrir neðan bringu en gengur á ný Allir nema einn fengu úthlutun Trump og Selenskí funda á mánudag
Fleira áhugavert
Missti máttinn fyrir neðan bringu en gengur á ný Sagður styðja tillögu Pútíns um landtöku Trump og Selenskí funda á mánudag 43 ára Íslendingur lést á Spáni