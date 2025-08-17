Sex marka jafntefli í Mosfellsbæ

Afturelding tók á móti KA í 19. umferð bestu deildar karla í fótbolta í dag og lauk leiknum með 3:3 jafntefli í frábærum leik.
Eftir leikinn er Afturelding með 21 stig en KA er með 23 stig. Þar sem enn á eftir að klára umferðina er ómögulegt að segja í hvaða sæti liðin lenda að henni lokinni.
Fyrri hálfleikur var ansi kaflaskiptur. KA-menn réðu ríkjum fyrstu 25 mínútur leiksins. Guðjón Ernir kom KA yfir á 22. mínútu með góðu skoti utan teigs eftir sendingu frá Hans Viktori Guðmundssyni. Staðan 1:0 fyrir KA.
Eftir þetta réðu Mosfellingar öllu á vellinum og gerðu harða atlögu að marki KA. Besta færi Aftureldingar kom á 32. mínútu þegar Þórður Gunnar Hafþórsson komst einn á móti Steinþóri Má Auðunssyni í marki KA sem varði frá Þórði.
Afturelding var oft ansi nálægt því að jafna leikinn í fyrri hálfleik en tókst ekki. Staðan í hálfleik 1:0 fyrir KA.
Afturelding mætti í seinni hálfleikinn af krafti og jafnaði leikinn strax á 49. mínútu þegar Georg Bjarnason fór í þríhyrningsspil við Þórð Gunnar Hafþórsson sem skoraði af öryggi og jafnaði leikinn. Staðan 1:1.
Á 58. mínútu leiksins fengu Mosfellingar vítaspyrnu þegar boltinn fór í höndina á varnarmanni KA. Á vítapunktinn fór Benjamin Stokke en Steinþór Már Auðunsson varði frábærlega.
Stuttu seinna fengu KA-menn vítaspyrnu þegar Georg Bjarnason braut á Jóan Símun Edmundsson. Á vítapunktinn fór Hallgrímur Mar Streingrímsson og hann skoraði. Staðan orðin 2:1 fyrir KA.
Luc Kassi skoraði sitt fyrsta mark fyrir Aftureldingu á 79. mínútu með frábærum skalla eftir sendingu frá Georg Bjarnasyni og staðan orðin 2:2.
KA-menn komust yfir með fallegu marki Hallgríms Mar Steingrímssonar á 84. mínútu eftir sendingu frá Hans Viktori Guðmundssyni. En Adam var ekki lengi í paradís því Afturelding jafnaði strax mínútu síðar þegar Aron Jóhannsson skoraði á 85. mínútu. Staðan því 3:3.
KA-menn fengu sannkallað dauðafæri til að vinna leikinn þegar Dagur Ingi komst einn inn fyrir vörn Aftureldingar en skaut framhjá.
|ÍBV
|4:1
|Valur
|4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.Leik lokið
|Stjarnan
|2:1
|Vestri
|Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.Leik lokið
|Man. Utd
|0:1
|Arsenal
|90+3. Fer aftan í Mbeumo og þetta er klárt spjald. United fær aukaspyrnu á miðjum vellinum.Myles Lewis-Skelly (Arsenal) fær gult spjald
|ÍA
|0:0
|Víkingur R.
|0:0, Víkingur hættumeira liðið en Skagamenn átti nokkrar ágætar rispur.Hálfleikur