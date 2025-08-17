Hallgrímur Jónasson þjálfari KA í Bestu deild karla í fótbolta var ekki ánægður með jafntefli gegn Aftureldingu í dag. Spurður út í leikinn hafði Hallgrímur þetta að segja við mbl.is:
„Við komumst þrisvar sinnum yfir í leiknum þannig að ég er ekki ánægður með að hafa misst forskotið þrisvar sinnum niður í leiknum. Auðvitað er maður ekki ánægður en það er ekki hægt að segja að niðurstaða leiksins sé samt ósanngjörn svona út frá tölfræði beggja liða. Afturelding gerir vel og kemur til baka eftir að við höfðum verið mun betri í byrjun leiks og komist yfir.
Þeir voru sterkari seinni hluta fyrri hálfleiks og í byrjun seinni. Síðan fannst mér við taka aftur yfir og sorglegt að eftir að þetta var alveg á víxl í seinni hálfleik að þá klikkum við á dauðafæri alveg þarna í lokin til að taka öll stigin. Ég er ekki sáttur en þetta var hörku skemmtilegur leikur og ég er alveg viss um að þeir sem styðja Aftureldingu segi alveg það sama og ég um þennan leik.“
Þið skiptið með ykkur stigunum og eigið enn þá góða möguleika á að komast í efri hlutann. Það hlýtur alltaf að vera lokamarkmiðið, ekki satt?
„Jú, við ætlum að komast þangað og við erum á fínni vegferð því við höfum ekki tapað í 6-7 leikjum í röð. Að koma hingað á útivöll og skora 3 mörk er frábært. Þeir skora glæsileg mörk en þriðja markið þeirra svíður rosalega.“
Viðar Örn Kjartansson er ekki með KA í dag. Þær sögusagnir ganga um fótboltaheiminn á Íslandi að hann sé farinn frá KA fyrir fullt og allt. Er eitthvað til í þessu?
„Nei. Ég skil ekki hvaðan þessar sögur koma. Viðar er bara búinn að vera lasinn síðustu tvo daga. Hann er bara veikur.“
Þannig að við eigum von á honum í leikmannahóp KA í næsta leik?
„Já, ég ætla að vona það.“
Næsti leikur er heimaleikur á móti Fram. Hvernig sérðu það verkefni fyrir þér?
„Við höfum spilað marga leiki við Fram undanfarin ár. Við unnum þá í bikarnum í fyrra en töpuðum í bikarnum í ár. Við höfum bara tapað einum af síðustu 6 eða 7 leikjum en þetta eru alltaf hörkuleikir.
En núna eru þrír leikir eftir og við þurfum að vinna amk 2 ef ekki alla leikina til að enda í efri hlutanum og Fram er fyrsta verkefnið í þeirri vegferð,“ sagði Hallgrímur í samtali við mbl.is.