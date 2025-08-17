Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.8.2025 | 22:17

„Þetta er núna í okkar höndum"

Sölvi ánægður með sína menn
Víkingur úr Reykjavík tryggði sér mikilvæg stig eftir sigur gegn ÍA í 19. umferð Bestu deildarinnar í knattspyrnu í dag. Víkingur situr í 2. sæti, aðeins tveimur stigum frá toppliðinu, Val.

Það er alltaf erfitt að koma hérna upp á skaga. Þeir eru kröftugt lið og þeir geta strítt liðum hérna á heimavelli. En við mættum klárir til leiks og þetta var sanngjarn sigur,: sagði Sölvi Geir í samtali við mbl.is.

Sölvi sagði einnig hvað hann væri ánægður með hugarfar leikmanna sinna eftir tapið gegn Bröndby í undankeppni Sambandsdeildarinnar síðastliðinn fimmtudag:

Ég er virkilega ánægður með hvernig leikmenn brugðust við áfallinu í seinustu viku. Það er ekkert auðvelt að rífa sig upp úr svona áfalli, en það sem þarf þá að gera er að standa saman og breyta þessari neikvæðu orku í eitthvað jákvætt, sem við gerðum svo sannarlega í dag.”

Sölvi var síðan spurður hvort að tap Vals gegn ÍBV fyrr í dag hafi haft einhver áhrif á frammistöðu leikmanna:

Við vissum að sjálfsögðu af þessum úrslitum og ég er viss um að það hafi hvatt menn til dáða. En við vitum að þetta er núna í okkar höndum. Við eigum ennþá eftir að mæta Val einu sinni enn á þessu tímabili þannig við verðum að einblína á okkur leik og ekki láta þetta komast í hausinn á okkur.”

